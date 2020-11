Nad Evropo je nastalo veliko megleno morje

Večji del vzhodne in srednje Evrope je v tem tednu prekrilo megleno morje, ki je posledica območja visokega zračnega tlaka in odsotnosti močnejših vetrov, zaradi česar se hladen in vlažen zrak, ki je težji od toplejšega in se zato vede kot voda v posodi, začne iz višin stekati v nižje dele površja. Ker so noči že dolge, novembrsko sonce pa nima dovolj moči, da bi premešalo ozračje, se lahko ob dalj časa trajajočem anticiklonu nabere debelejša plast megle, kar se je zgodilo tudi tokrat.

Iz meglenega morja gledajo le najvišji vrhovi, ki spominjajo na otoke. FOTO: Rok Nosan Pri nas je bila zgornja meja meglenega pokrova včeraj zvečer na nadmorski višini okoli 1300 metrov, čez noč pa se je še nekoliko dvignila, kar pomeni, da bo danes jasnina prevladovala le še v visokogorju, prav tako pa tudi na Primorskem, saj se zrak, ki v teh dneh k nam doteka od vzhoda, ob spuščanju čez Dinarsko pregrado ogreje in osuši. Temperature so zato na primorski strani hribov v teh dneh tudi za več kot 10 stopinj Celzija višje od tistih na podobni nadmorski višini na nasprotni strani pregrade, kjer se ves dan zadržujeta megla in nizka oblačnost. Na Primorskem se je v preteklih dneh ogrelo blizu 20 stopinj Celzija, medtem ko je drugod po Sloveniji živo srebro le s težavo preseglo 5 stopinj Celzija. Še hladneje je v zgornji plasti meglenega morja, kjer se je včeraj proti večeru ohladilo celo pod ničlo, zato je v legah med 1100 in 1300 metrov nadmorske višine začelo nastajati ivje. Občutno topleje pa je nad meglenim pokrovom, kjer so temperature v zadnjih dneh primernejše za začetek poletja kot pa za zadnji mesec meteorološke jeseni. Po Arsovih podatkih se na Kredarici najvišje dnevne temperature v tem tednu gibljejo okoli 8, na Krvavcu pa okoli 13 stopinj Celzija, kar je precej več, kot merimo po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije. icon-expand Včerajšnji dopoldanski posnetek Nasinega satelita. Območja, kjer se zadržujeta megla in nizka oblačnost, so prikazana z belo barvo. FOTO: EOSDIS Worldview Podrobnejša vremenska napoved za Slovenijo Temperaturni obrat bo nad nami vztrajal tudi danes. Večji del Slovenije bo tako še naprej pod debelim pokrovom nizke oblačnosti, iz katerega bo ponekod občasno rahlo rosilo, nad okoli 1000 metrov nadmorske višine pa lahko tudi rahlo snežilo. Povsem drugače bo na Primorskem, kjer bo sončno in prijetno toplo. Ogrelo se bo do 16 stopinj Celzija. Drugod bomo izmerili okoli 7 stopinj Celzija. Zgornji rob oblačnosti bo danes na nadmorski višini med 1300 in 1500 metrov. Višje bo zrak suh, zato bo vidljivost odlična. Vetra bo večji del dneva zelo malo, proti večeru pa se bo krepil zahodnik, ki bo znanilec manjše spremembe vremena. icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: Arso V četrtek se bo nizka oblačnost nad vzhodno in osrednjo Slovenijo počasi razkrajala, se bo pa pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, kjer proti večeru ni povsem izključena kakšna kaplja dežja. V krajih z jugozahodnim vetrom bodo temperature presegle 10 stopinj Celzija, drugod bomo izmerili od 5 do 8 stopinj Celzija. Petek bomo marsikje po nižinah začeli z meglo, ki pa se bo do sredine dneva večinoma umaknila. Sledilo bo sončno in prijetno toplo popoldne. Ob koncu tedna se bo spet krepil temperaturni obrat. V hribih bo sončno, po nižinah pa se bo večino časa zadrževala nizka oblačnost, ki se bo lahko pojavila tudi ob morju. Podobno vreme bo tudi na začetku prihodnjega tedna.