Goriško in Notranjsko prešli močni nevihtni celici s sodro in točo

V večernih urah je naše kraje prešlo nekaj nevihtnih celic, ki so s sabo na Primorsko prinesle tudi nekaj ledenih dodatkov, so še en vremensko pester večer opisali na Arso.

Nevihto, ki je iznad Italije dosegla severno Primorsko, je spremljalo za november nenavadno veliko število strel, poroča Meteoinfo. Kot pojasnjujejo, se vse dogaja pri deset stopinjah Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka pri tleh ni edini dejavnik za nastanek tako močnih neviht, pomembni so tudi potek temperature z višino, vlaga in veter.

Še ena nevihtna celica je zvečer nastala nad Tržaškim zalivom, se pomaknila nad Kras, v Postojni pa je padala tudi toča.

Ponoči bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, pišejo na Meteoinfo, do jutra pa se bo ozračje povsod umirilo. Sreda bo sončna z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od dva do sedem stopinj Celzija, v alpskih dolinah malo pod ničlo, ob morju okoli devet, najvišje dnevne od osem do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija, piše Arso.

V četrtek se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno, krepil pa se bo jugozahodni veter. V noči na petek nas čaka nova pošiljka dežja, najprej na zahodu, nato pa se bo v petek dež razširil nad večji del Slovenije. Vendar se nam zaenkrat obeta še lep vikend, saj se bo v soboto razjasnilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1000 in 1400 metri.