Nad gradnjo drugega tira bosta bedela Dušan Zorko in Marko Brezigar

Nadzorni svet 2TDK, družbe, ki je odgovorna za gradnjo drugega tira, je imenoval Dušana Zorka in Marka Brezigarja za nova člana razširjenega poslovodstva družbe. To bo tako tričlansko, saj se bosta pridružila zdajšnjemu direktorju Žarku Sajiču.

Ena glavnih nalog, s katero se bodo ukvarjali direktorji, je zapiranje finančne konstrukcije in zagotavljanje virov financiranja, saj to še zdaleč ni končano. Kot smo pisali pred kratkim, imajo v Luksemburgu oziroma Evropski investicijski banki (EIB) pomisleke o trasi, obsegu in ceni projekta. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je takrat dejala: "Upam in verjamem, da bo – glede na to, da je Evropska komisija spoznala ta projekt kot pomemben in primeren in da smo dobili več kot 100 milijonov evropskega denarja – tudi EIB na koncu spoznal, da je to pomemben projekt za Slovenijo in širšo regijo in ne bo težav s pridobitvijo posojila."

Pristojni na ogledu obnove mostu v Kranju FOTO: Damjan Žibert

Zaradi pomislekov EIB je ogrožena izvedba projekta, ki bi se lahko zamaknila, kar bi ogrozilo že odobrena evropska sredstva. Slovenska stran – ministrstvi za infrastrukturo in finance ter 2TDK – dejavno sodeluje z EIB, ki ima kar nekaj vprašanj na to temo, kar se ji zdi normalno glede na pomen in velikost projekta. EIB po njihovih besedah zahteva, da slovenska stran še enkrat natančno pregleda projekt, kar tudi počne. Odgovorov na vprašanje, kaj točno zahteva EIB, pa še ni.

Dušan Zorko FOTO: Pivovarna Laško