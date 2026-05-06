Slovenija

Nad interventni zakon s posvetovalnim referendumom?

Ljubljana, 06. 05. 2026 19.55 pred 55 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Ema Čepon
Referendum

Se bomo o interventnem zakonu, ki ga je predlagal tako imenovani tretji politični blok, izrekali na posvetovalnem referendumu? Po Levici razpis posvetovalnega referenduma zdaj zahtevajo še sindikalne centrale. Odhajajoči minister za finance Klemen Boštjančič pa opozarja, da bo zaradi zakona v proračunu nastala še večja finančna luknja.

Pred nekaj urami je v Državni zbor priromala pobuda sindikalnih central ... "Razpišite posvetovali refrendum," so pozvali izvoljence ljudstva. Naj volivci sami presodijo, ali se jim zakon res zdi 'za ljudi', pravijo. "Ker odzivi, ki jih mi dobivamo ne samo s strani našega članstva, ampak tudi širše, so ravno obratni – torej, da ni podpore temu zakonu, ker bo dejansko prinesel škodo," je povedala Martina Vuk, generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije. 

Na škodo – tudi za proračun, je danes znova opozoril minister za finance, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. "Na ministrstvu za finance z zaskrbljenostjo spremljamo predlog. Predvsem, s kakšno lahkoto se opleta s številkami. Kot da smo še vedno v predvolilnem obodbju. No, nismo," pravi. 

Izračuni ministrstva sicer kažejo, da bi na letnem nivoju negativni učinek na javne finance znašal okoli 1,4 odstotka BDP. 

Da bodo proti zakonu uporabili vsa razpoložljiva orodja, vključno z zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma, je, spomnimo, že napovedal tudi sokoordinator in vodja poslancev Levice Luka Mesec. In dodal, da bi njegov predlog morala podpreti tudi Resnica, saj da je v volilni kampanji poudarjala moč ljudi in potrebo po več referendumih. 

Prvak Resnice, Zoran Stevanović, odgovarja: "Zdaj res ni čas za tak referendfum. Jaz popolnoma razumem politično voljo in mi smo prvi, ki zagovarjamo neposredno demokracijo. Ampak ti ukrepi so nujni."

Na kar se je odzvala Vukova: "Ravno obstoječi predsednik državnega zbora je tisti, ki vpije 'moč ljudem', ki pravi, da je treba poslušati ljudi. V kolikor gre pa za strah pred voljo ljudi, potem bi bilo prav, da se reče, da ta zakon ni za ljudi, ampak za kapital, da je to zakon delodajalskih organizacij, ki so ga samo prepisali. Naj povedo direktno, tako kot je."

Sindikati nasprotujejo vsem ukrepom iz interventnega zakona, z le eno izjemo – znižanjem DDV-ja za osnovna živila in energente.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
robica03
06. 05. 2026 20.51
Meseca prav briga za javne finance. Samo da je referendum.
Odgovori
0 0
tech
06. 05. 2026 20.46
Pa naj dajo na referendum, vsi tako obširni zakoni bi morali na referendum. Če ima Janša v načrtu imet več kot en mandat, ga bo tudi dal.
Odgovori
0 0
zelen
06. 05. 2026 20.43
sindikati so se po štirih letih zbudili
Odgovori
+0
1 1
kekyooo
06. 05. 2026 20.37
in kaj je fora? itak je posvetovalni torej ga ne rabijo upoštevat. potrata denarja.
Odgovori
-1
0 1
jedupančpil
06. 05. 2026 20.34
drekači
Odgovori
-1
0 1
batman1972
06. 05. 2026 20.32
Kje ste bili sindikati sedaj 4 leta ko so nam večali davke in molzli sp. je. Tiho kot miške sedaj pa že v naprej obljube o neki stavki itd. Sindikati je isto kot janul in nikica. levičarsko plačano zaledje ko pride na plano samo ko je desna vlada
Odgovori
+1
1 0
Buci in Bobo
06. 05. 2026 20.31
Nič. Zapret firmo ali preselit proizvodnjo. Naj štrajkajo kateri ostanejo.
Odgovori
0 0
