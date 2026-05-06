Nad interventni zakon s posvetovalnim referendumom?

Pred nekaj urami je v Državni zbor priromala pobuda sindikalnih central ... "Razpišite posvetovali refrendum," so pozvali izvoljence ljudstva. Naj volivci sami presodijo, ali se jim zakon res zdi 'za ljudi', pravijo. "Ker odzivi, ki jih mi dobivamo ne samo s strani našega članstva, ampak tudi širše, so ravno obratni – torej, da ni podpore temu zakonu, ker bo dejansko prinesel škodo," je povedala Martina Vuk, generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Na škodo – tudi za proračun, je danes znova opozoril minister za finance, ki opravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. "Na ministrstvu za finance z zaskrbljenostjo spremljamo predlog. Predvsem, s kakšno lahkoto se opleta s številkami. Kot da smo še vedno v predvolilnem obodbju. No, nismo," pravi.

Izračuni ministrstva sicer kažejo, da bi na letnem nivoju negativni učinek na javne finance znašal okoli 1,4 odstotka BDP.

Da bodo proti zakonu uporabili vsa razpoložljiva orodja, vključno z zahtevo za razpis posvetovalnega referenduma, je, spomnimo, že napovedal tudi sokoordinator in vodja poslancev Levice Luka Mesec. In dodal, da bi njegov predlog morala podpreti tudi Resnica, saj da je v volilni kampanji poudarjala moč ljudi in potrebo po več referendumih.

Prvak Resnice, Zoran Stevanović, odgovarja: "Zdaj res ni čas za tak referendfum. Jaz popolnoma razumem politično voljo in mi smo prvi, ki zagovarjamo neposredno demokracijo. Ampak ti ukrepi so nujni."

Na kar se je odzvala Vukova: "Ravno obstoječi predsednik državnega zbora je tisti, ki vpije 'moč ljudem', ki pravi, da je treba poslušati ljudi. V kolikor gre pa za strah pred voljo ljudi, potem bi bilo prav, da se reče, da ta zakon ni za ljudi, ampak za kapital, da je to zakon delodajalskih organizacij, ki so ga samo prepisali. Naj povedo direktno, tako kot je."

Sindikati nasprotujejo vsem ukrepom iz interventnega zakona, z le eno izjemo – znižanjem DDV-ja za osnovna živila in energente.