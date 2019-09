Nad Ljubljano strela udarila v letalo srbskega zunanjega ministra

Minister zunanjih zadev Srbije Ivica Dačić je v ponedeljek doživel dramatičen prihod v Slovenijo. Ko se je srbski vladni falkon približeval Ljubljani, je namreč vanj udarila strela. Udar strele je povzročil paniko na letalu, a se je vse srečno končalo. Pilot je namreč varno pristal na letališču.

Dačić, sicer tudi prvi podpredsednik srbske vlade, je tako nadaljeval pot proti Bledu, kjer se udeležuje blejskega strateškega foruma.

"Slišali smo manjšo eksplozijo, zabliskalo se je. Vendar, nihče nam nič ne more," je za srbski Kurirdejal srbski zunanji minister.

Nad območjem Slovenije in Hrvaške, kjer se je včeraj razbesnelo neurje, so samo v dveh urah zabeležili več kot 20.000 strel. Na Kontroli zračnega prometa Slovenije so nam sicer povedali, da včeraj niso imeli nobenih klicev v sili oziroma zasilnih pristankov.

Sicer pa to ni prvič, da je Dačić doživel nevšečnosti na svojih letih. Konec maja se je med letom nad Grčijo pokvarilo isto letalo, v katerem je bil prav tako Dačić, zato so takrat morali zasilno pristati v Atenah. "Kot kaže, imam deset življenj," je takrat dejal šef srbske diplomacije.