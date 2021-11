Nad Novo Gorico postavili spomenik vsem padlim madžarskim vojakom na soški fronti

Kljub temu, da je od grozot soške fronte minilo že več kot sto let, številni Madžari na območju bojišč in strelskih jarkov še vedno iščejo sledi svojih prednikov, ki so se tu borili ali izgubili svoja življenja. Ob reki Soči naj bi padlo 250.000 vojakov, med njimi pa je bilo največ ravno Madžarov. Spomin nanje bo odslej večen, pred dnevi so tudi uradno odkrili spomenik vsem padlim madžarskim vojakom na soški fronti na Prevalu nad Novo Gorico. Madžarski obrambni minister je odkritje spomenika pozdravil z besedami: Končno!"