Nad odpadke s pametnimi zabojniki

Nov obmorski park v Žusterni ponuja številne možnosti, od urejenih kopališč do gostinske ponudbe in lepo urejene zelenice, skozi katero je speljana sprehajalna pot, opremljeno z betonskimi klopmi in sodobno urbano opremo. med slednjo spadaj tudi šest pametnih zabojnikov s prostornino 240 litrov, ki omogočajo bolj udobno ravnanje z odpadki.

Zabojniki imajo namreč vgrajeno stiskalnico, ki poveča prostornino za odlaganje odpadkov, celoten sistem pa poganja sončna energija. Opremljeni so z zaslonom, ki označuje stopnjo napolnjenosti, s pomočjo senzorjev zaradi osvetlitve LED pa so opazni tudi ponoči. Pokrovi so izdelani iz nerjavnega jekla tipa 316, ki je odporen proti vsem vremenskim razmeram, za preprečevanje prelivanja se pokrovi samodejno zaklenejo, ko se zabojnik napolni. Poleg tega stopalka omogoča enostavno odpiranje in odlaganje odpadkov, ne da bi se pri tem uporabniki dotikali pokrova z rokami.