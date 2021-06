So obiskovalci koprskega obalnega parka varni pred fekalijami?

Se lahko v Kopru ponovi onesnaženje s fekalijami, ki je zaznamovalo poletno sezono leta 2019? Ob pogledu na delavce komunale, ki so minule dni čistili hudourniško strugo v Žusterni, je mnoge prešinila misel, da je morje znova onesnaženo s fekalijami. Na občini Koper zatrjujejo, da se to ne more več ponoviti in da so delavci komunale zgolj izvajali pranje po sanaciji dela struge. Poročilo NIJZ izpred petih dni pa občino postavlja na laž.

To so prizori čiščenja struge hudournika v Žusterni, po katerem so leta 2019 v morje s komunalno vodo pritekle fekalije, zaradi česar je lep čas na enem bolj obiskanih obalnih kopališč visela rdeča zastava. Da grozi nova okoljska katastrofa temu priljubljenemu kopališču, opozarja skupina podpornikov nekdanjega župana Kopra Borisa Popoviča na Facebooku. Prav Popovič namreč vztraja, da aktualnemu županu Alešu Bržanu ni uspelo sanirati problema onesnaženja s fekalijami, zato novonastali obalni park že imenuje "korupcijski park in Bržanovo sramoto". Gre za znano rivalstvo in obračunavanje med nekdanjim in aktualnim županom, kjer gre večinoma za pridobivanje glasov in ne toliko za dobrobit občanov. A očitno tokrat vendarle ni čisto tako.

icon-expand FOTO: Bralka icon-chevron-left icon-chevron-right

Na naše vprašanje, ali je prišlo do ponovnega onesnaženja s fekalijami na območju Žusterne, na Mestni občini Koper odgovarjajo, da informacija, ki se je razširila po družbenih omrežjih, ne drži. "Niti v Žusterni niti kje drugje v Kopru v preteklem tednu ni prišlo do onesnaženja obale ali morja. V tem trenutku Marjetica (komunalno podjetje op. a.) izvaja še zadnja vzdrževalna in ureditvena dela pred uradnim začetkom kopalne sezone, in sicer čiščenje in tlakovanje dna struge iztočnega dela hudournika Žusterna, kjer Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano redno odvzema vzorce vode, jih analizira in o rezultatih obvešča javnost," odgovarjajo na občini. Vzdrževalna in ureditvena dela v iztočnem delu struge hudournika so napovedali že konec meseca maja, pa vendar so nekateri v ponedeljek ob pogledu na umazano vodo in delavce v polni zaščitni obleki pomislili na najhujše. "Po končanih delih ureditve dna struge iztočnega dela hudournika Žusterna se je v ponedeljek izvedlo pranje, kar ni del priprav na poletno sezono, ampak se je izvedlo čiščenje po izvedenih delih," pravijo na občini in dodajajo, da so takšna pranja običajna in so se izvajala tudi v preteklosti, prav tako je občina za ureditev dna struge iztočnega dela hudournika pridobila vodno soglasje s strani Direkcije RS za vode.

icon-expand Poginula podgana ob enem od jaškov. FOTO: Bralka

Pa so res zgolj odstranjevali posledice sanacije? Pridobili smo poročilo NIJZ, pod katerega se je podpisala dr. Simona Perčič, ki si je s sodelavci minuli petek dopoldan ogledala okolico kopališča Žusterna in odsek obale Žusterna, kjer se ljudje množično kopajo. Le-to razkriva, da bi morala na kopališču viseti rdeča zastava. Namreč, ugotovitve ogleda so naslednje: iztok meteorne kanalizacije v morje je lociran na obali na razdalji približno 50 m od roba kopališča, prav tako je ustje iztoka v morju in ni zaščiteno, ob ogledu pa je bila količina vode na iztoku visoka, na pogled motna, peneča, prav tako je bil zaznan smrad po fekalijah. Ko so si ogledali zaledje plaže in napeljave kanalizacije, pa so ob speljanih jaških prav tako zaznali močan smrad po fekalijah, poleg enega od jaškov pa je ležala poginula podgana. Pogovorili so se tudi z občani, ki vztrajajo, da imajo najmanj štiri hiše še vedno kanalizacijo speljano v iztok meteorne vode v morje, prav tako občani zatrjujejo, da ob močnejših nalivih voda vdre iz jaškov in poplavlja naselje. Tega ne preprečujejo niti napeljani senzorji, ki so jih vgradili, ugotavlja NIJZ. Kar je najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da so ob pregledu in ugotovitvi stanja ljudje kopali v morju, čeprav bi bilo potrebno zaradi razmer, po mnenju NIJZ, izobesiti rdečo zastavo. Sicer v poročilu Perčičeva še navaja, da na samem kopališču ni bilo zaznati vonja po fekalijah in dodaja, da bi kopališče potrebovalo več urejenih sanitarij.

icon-expand Rdeča zastava avgusta 2019 na kopališču Žusterna. FOTO: Facebook

Ogledala si je tudi izliv reke Badaščice v bližini kopališča, ugotovitve pa so prav tako zaskrbljujoče. Iztok reke, ki zbira vodo iz zaledja kopališča, je lociran na obali na razdalji približno 100 m od roba kopališča, prav tako tudi tu ustje iztoka v morju ni zaščiteno. Voda, ki je bila na iztoku, je bila na pogled motna, prav tako se je penila, zaznali pa so tudi močan smrad po fekalijah v celotni okolici. Skupna ugotovitev je bila zato naslednja: "Reka Badaščica se izliva v morje tako blizu kopališča, da je njeno onesnaženje nevarno za kopalce na kopališču Žusterna." Močan smrad so zaznali tudi med ogledom glavnega zbiralnika kanalizacije s celotnega območja Markovcev, prav tako je okrog zbiralnika več smrdečih mlakuž, voda pa motna s številnimi naplavinami blata in mulja. Po besedah občana, so dan pred terenskim ogledom odprli jašek, ki je bil napolnjen skoraj do vrha, razlegal pa se je smrad po fekalijah. Perčičeva ugotavlja, da se celotna kanalizacija z območja Markovcev izliva v Badaščico na tem območju, občane pa skrbi, da bi se kanalizacija zamašila in razlila po naseljenem območju. NIJZ tako predlaga naslednje ukrepe: "V primeru fekalnega onesnaženja Badaščice in neurejene kanalizacije na območju Markovcev, gre za problem, na katerega občani opozarjajo že več let. Smiselno bi bilo, da se v problem poglobijo pristojne inštitucije in najdejo rešitve za dolgoročno sanacijo problema."

icon-expand Občina Koper je ponosna na nov obalni park. FOTO: MOK

Se torej ponavlja scenarij iz leta 2019?

NZLOH je vzorčenje kakovosti vode na kopališču opravil 26. maja in ocenil, da je kopalno območje Žusterna - merilno mesto sredina kopališča - skladno s priporočili NIJZ. So pa dodali opozorilo, naj se ljudje ne kopajo v iztoku hudournika Žusterna, saj obstaja možnost onesnaženja.

Za onesnaženje s fekalijami leta 2019 so bili krivi številni nepravilno izvedeni priklopi, so takrat opozarjali občinski veljaki in obljubljali takojšnjo sanacijo, da se prepreči ponovna katastrofa. In, kot zatrjujejo na koprski občini, so to tudi storili. "Problem nepravilno izvedenih priklopov na fekalno kanalizacijo je občina rešila že lani, ob tem smo temeljito očistili vse hudourniške kanale, odstranili večletno zarast in naplavine ter sanirali večje erozijske poškodbe brežin. Na vse prelivne jaške smo namestili posebne senzorje, ki omogočajo popolni nadzor in takojšnje ukrepanje v primeru napak v sistemu odvajanja komunalnih voda." A, kot razkriva poročilo NIJZ, temu očitno vendarle ni tako. Če je res vse sanirano, zakaj potem takšne zaskrbljujoče ugotovitve? Nova plaža na starih grehih Na tem območju je občina uredila obmorski park, kar so mnogi pozdravili z navdušenjem. Dolga obala že privablja prve kopalcev, še več se jih bo tam trlo naslednje vroče dni, saj je kopalna sezona tudi uradno odprta.

Ker uradno ne gre za kopališče, pač pa za obmorski park, ki je namenjen za uporabo skozi celo leto in ne le v času kopalne sezone, v tem parku ni infrastrukture, ki je nujna tam, kjer gre za kopalno območje s statusom kopališča, pojasnjujejo na občini. Kopanje tam je zato na lastno odgovornost. Bo pa občina kljub temu v času kopalne sezone zagotovila tudi reševalce in začasne sanitarije, pojasnjujejo na občini.

Pa bo zagotovila tudi kopanje v neoporečni vodi? Na vprašanje, ali lahko na občini in komunali 100-odstotno zatrdijo, da kopalna voda ni onesnažena s fekalijami, odgovarjajo, da vzorčenje kopalnih voda in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki je edina institucija v Sloveniji, ki sme dajati zagotovila o ustreznosti kopalnih voda. Očitno so od njih pridobili zeleno luč, da se je kopalna sezona včeraj lahko začela, ni pa jasno, kakšno vlogo bodo imele ugotovitve NIJZ na nadaljne odločitve. Vprašanja smo že naslovili na NLZOH, odgovore še čakamo.