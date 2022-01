Vlada je sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za podporo trgu dela, s katerim bo pomanjkanje delovne sile zaradi številnih bolniških odsotnosti in karanten omogoča povečan obseg občasnega in začasnega dela upokojencev, ki ga ureja zakon o urejanju trga dela. Ukrep naj bi velja do konca leta.

Upokojenci bodo tako lahko po novem v koledarskem mesecu opravili največ 90 ur začasnega ali občasnega dela oz. tudi največ 120 ur v koledarskem mesecu, vendar največ trikrat v koledarskem letu. Ob tem seštevek ur opravljenega začasnega ali občasnega dela v koledarskem letu ne bo smel preseči 1080 ur. icon-expand Vlada nad pomanjkanje delovne sile z večjo aktivacijo upokojencev FOTO: Shutterstock Po zdaj veljavnem zakonu medtem lahko upokojenec začasno ali občasno delo opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri čemer neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec. Zdaj veljavna zakonodaja upokojencem omogoča delo tudi največ 90 ur v koledarskem mesecu, in sicer trikrat v koledarskem letu. Pri tem seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur. Vlada je predlog interventnega zakona v obravnavo državnemu zboru poslala po nujnem postopku.