Četudi je napoved nakazovala, da bomo danes deležni malce več sneženja, se ta ni uresničila. Nekaj snežink je sicer pobelilo Postojno in okolico, možna je tudi poledica.

Danes bo sicer delno jasno z jutranjo meglo, ponoči pa nas bodo zajele padavine, sprva bo deloma sneg, nato večinoma dež, piše Agencija Republike Slovenije za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 C.

Ponoči se bo pooblačilo, padavine pa se bodo širile proti osrednjim krajem. V notranjosti bo sprva tudi po nižinah lahko rahlo snežilo, ponekod bo možna poledica.