Četudi je napoved nakazovala, da bomo danes deležni malce več sneženja, se ta ni uresničila. Nekaj snežink je sicer pobelilo Postojno in okolico, možna je tudi poledica.
Danes bo sicer delno jasno z jutranjo meglo, ponoči pa nas bodo zajele padavine, sprva bo deloma sneg, nato večinoma dež, piše Agencija Republike Slovenije za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 10 C.
Ponoči se bo pooblačilo, padavine pa se bodo širile proti osrednjim krajem. V notranjosti bo sprva tudi po nižinah lahko rahlo snežilo, ponekod bo možna poledica.
Jutri nas čaka oblačen dan z občasnimi padavinami, ki jih bo več na zahodu. Meja sneženja se bo dvignila nad 1000 metrov nad morjem. Ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem okoli 12 C.
Padavine se bodo okrepile
V noči na četrtek se bodo padavine okrepile, meja sneženja pa se bo začela spuščati. Na Primorskem bo zapihala burja.
Čez dan bo oblačno, sprva bo tudi po nekaterih nižinah snežilo, čez dan pa bodo padavine oslabele, ponekod tudi ponehale.
V petek bo povečini oblačno z rahlimi krajevnimi padavinami, po nižinah v notranjosti bo deloma snežilo, deloma rahlo deževalo.
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