Nad sever države prihajajo nevihte, debelejša toča ni izključena

Po napovedih vremenoslovcev bo danes v severni in zahodni Sloveniji spremenljivo oblačno, drugod delno jasno. Predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo v severni Sloveniji nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

"Zlasti nad Prekmurjem in Slovenskimi goricami lahko v drugi polovici dneva lokalno nastane kakšno močnejše neurje s silovitejšim nevihtnim pišem, točo in močnimi nalivi. Ni izključena tudi debelejša toča," so posvarili na portalu Meteoinfo Slovenija.