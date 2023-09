Nad Slovenijo med zvezdami znova svetili tudi Muskovi sateliti

Marsikdo se je sinoči z zanimanjem zazrl v temno nočno nebo. Tam smo namreč lahko opazovali nenavaden pojav, ki so ga številni dokumentirali s svojimi mobilnimi napravami, fotografije in posnetke pa so poslali tudi naši redakciji.

"Potujoče pike na nebu. Iz smeri Dolgega mosta proti Gorenjski so potovale v enakem razmerju in pozneje izginjale. Vse skupaj je trajalo okoli dve minuti," nam je ob fotografijah svetlečih luči na nočnem nebu sporočila Sara iz Ljubljane. In ni edina, ki se je čudila nad nebesnim pojavom. Tudi Suzana nam je poslala fotografije in posnetek o "popolni vrsti oz. črti 'zvezd', ki so izginjale na točno določeni točki".