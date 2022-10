Nad sovražni govor gre Golobova 'posebna akcijska skupina'

V posebni akcijski skupini bodo predstavniki vseh ministrstev, o čemer je danes že tekla krajša razprava na vladi, delo skupine pa bodo koordinirali iz kabineta predsednika vlade, je povedal Robert Golob.

"Naloga posebne skupine bo, da na podlagi pozitivnih praks iz tujine najdemo načine, kako sovražni govor izženemo iz vseh komunikacijskih kanalov in platform. Začeli bomo v uveljavljenih medijih, ker zakonodaja na tem področju že obstaja in ni potrebe, da bi izumljali karkoli novega, moramo pa biti pri tem dosledni. Kasneje bomo delovanje razširili tudi na družabna omrežja, ki so največkrat vir največjih zlorab oz. sovraštva in žal se to že pozna v družbi. Sovraštvo, ki je danes prisotno v virtualnem prostoru, se žal širi v fizični prostor " je poudaril.