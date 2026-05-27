Slovenija

Nad spremembe zakona o parlamentarni preiskavi s pobudo za referendum

Ljubljana, 27. 05. 2026 10.57

Avtor:
STA Ne.M.
Najava pobude za referendum

Skupina državljanov s prvopodpisanimi nekaterimi člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic začenja zbiranje 2500 podpisov pod pobudo za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi.

Pod pobudo so prvopodpisani člani nekdanjega odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti, Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Igor Vidmar, Rastko Močnik in tudi Vlado Miheljak.

Noveli zakona, ki jo je DZ sprejel v torek, nasprotujejo, ker ocenjujejo, da nova koalicija z njo dobiva orodje, "s katerim lahko ustrahuje, javno linča in politično obračunava z vsakim, ki se ji zoperstavi". Menijo, da spreminja parlamentarno preiskavo v "orožje za nadlegovanje opozicije, novinarjev, akademikov in civilne družbe".

Po njihovem prepričanju namreč novela odpravlja temeljne varovalke. "Do sedaj vas je pred samovoljo politikov ob začetku preiskave ščitilo ustavno sodišče. Nov zakon to ukinja in vsakogar, ki se bo znašel v nemilosti politike, prepušča obračunavanju brez zaščite. Pritožite se lahko šele na koncu preiskave, ko je škoda že narejena. Vaš ugled je uničen, pravice pa kršene, preden o tem sploh odloča sodišče," so zapisali tudi na posebni spletni strani politicnapolicija.si, kjer nizajo kritike zakona.

Spomnili so tudi, da je v preteklosti parlamentarna večina razreševala člane preiskovalne komisije, ki ji niso bili po godu. Člana je opredelila za pričo in ga zaradi nezdružljivosti funkcij razrešila. Zato je bila leta 2024 uvedena možnost, da razrešeni član vloži tožbo na vrhovno sodišče. Te možnosti po noveli nima več. "V komisiji bodo torej spet lahko sedeli sami naši," navajajo.

Opozorili so tudi dosedanjo ureditev, po kateri je lahko sodni svet od ustavnega sodišča zahteval presojo, ali je akt o odreditvi preiskave skladen z neodvisnostjo sodnikov in sodstva, takšna zahteva pa je ustavila delovanje komisije. Po noveli pa se lahko preiskava zoper sodnike začne že medtem, ko postopek pred ustavnim sodiščem še teče.

"Z izključitvijo sodnega nadzora se ruši ravnovesje vej oblasti, kar je prvi korak k avtokratskemu vladanju in utišanju kritike," menijo pobudniki, ki so 38 let po borbi civilne družbe za demokracijo danes ugotavljali, da pridobljene pravice niso samoumevne in se je zanje treba še naprej boriti. Prav tako so bili kritični do postopka sprejemanja sprememb, ki so se sprejele po skrajšanem postopku, brez javne razprave.

Uvedba 'surovega odvisnega kapitalizma'

FOTO: Bobo

Novinarsko konferenco s predstavitvijo pobude so pripravili na Kersnikovi ulici v Ljubljani, v bližini prostorov, kjer je v času pred slovensko osamosvojitvijo deloval odbor za varstvo človekovih pravic, ustanovljen leta 1988 po aretaciji obtoženih v procesu proti četverici.

Sociolog in publicist Rastko Močnik je ob tem novi koaliciji, na čelu katere je mandatar za sestavo vlade, predsednik SDS Janez Janša, očital, da želi "uvesti surov odvisen kapitalizem", kar je po njegovih besedah razvidno že iz zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. "Če hočejo uvesti neoliberalni odvisni kapitalizem, si morajo zagotoviti močno državo, surovo državo, predvsem močne represivne aparate, ki ne bodo pod nadzorom, ki bodo čim bolj svobodno in nenadzorovano delovali. Zato jih je treba ustaviti že takoj," je dejal.

Miheljak: Meje svobode niso nikoli do konca postavljene, vedno znova se je treba boriti

FOTO: Bobo

Po besedah kolumnista in socialnega psihologa Vlada Miheljaka je Janša zlasti v svojem drugem in tretjem mandatu na čelu vlade pokazal, da se da z obstoječo zakonodajo in omejitvami zelo avtoritarno voditi državo. "Zdaj je očitno šel korak naprej, sedaj bo skušal narediti nekako tako idealno deželo popolne kontrole, kot jo je do nedavnega Orban," je primerjal z donedavnim predsednikom madžarske vlade.

"Če bi mi kdo leta 1988 in potem, ko so se nekako izbojevali prostori svobode formalne demokracije, rekel, da se bo treba leta 2026 spet začeti boriti za svobodo medijev, svobodo sindikalnega združevanja, avtonomijo univerze, avtonomijo medijev, bi mu rekel, da je izgubil realitetno kontrolo," je dejal Miheljak. Kot nauk pa je izpostavil, da "meje svobode niso nikoli do konca postavljene, vedno znova se je treba boriti in spet smo na začetku". "Spet bo treba iti na kolesa in na ulice, kdor to sploh še zmore, ker tisti, ki smo bili akterji pred 38 leti, smo danes veliko prestari," je dodal.

Vidmar: Zgodovina se ponavlja

FOTO: Bobo

Publicist, aktivist in glasbenik Igor Vidmar pa je dejal, da je po protestih v času epidemije covida-19 pričakoval, da kaj takega ne bo več potrebno, "vendar je očitno, da se zgodovina ponavlja in da gospodje, ki so se polastili oblasti, uprizarjajo neke vrste šok terapijo oziroma 'blitzkrieg' za pridobivanje še več možnosti za zatiranje svojih nasprotnikov". Vidmar upa, da bo izraz politična policija, ki je po njegovem mnenju sicer morda malo pretiran, vzbudil pozornost javnosti, še posebej mlajših generacij, ki se davnega leta 1988 ne spominjajo.

Zbiranje podpisov za začetek referendumskih postopkov so pobudniki organizirali prek omenjene spletne strani. Po zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi morajo v prvi fazi zbrati 2500 volivcev, pobudo pa morajo vložiti najpozneje sedmi dan po sprejetju zakona pri pristojni službi državnega zbora.

zbiranje podpisov referendum zakon o parlamentarni preiskavi spremembe

KOMENTARJI50

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mario49
27. 05. 2026 13.48
Le kje pri vseh "hudičih" ste bili v času volitev? Sedaj nam "vladajo" propadli "privatniki in lopovi vseh mogočih strank in politikantov te na videz "države imenovane ZLOVENIJA "!!!!!!!
blackwizard
27. 05. 2026 13.41
Zopet levičarji, naj plačajo referendum
Uporabnik1884443
27. 05. 2026 13.26
To ni čisto nič drugega kot poiskus spremembe rezultatov volitev, Slovenci smo volili te poslance ravno zaradi tega, da spreminjajo te zakone po uradni poti, ne pa da se dogaja ulica. Delat naj grejo
Houdre
27. 05. 2026 13.10
Matr ste aktivni prdci….kje ste se pa skrival zadnja 4 leta?????
1butnskala
27. 05. 2026 13.03
Kar naenkrat so referendumi pod novo vlado brezplačni
Razumnež
27. 05. 2026 13.00
Bolj kot bodo takšni proti..... bolj bom jaz ZA !! Ni popuščanja !!!
Castrum
27. 05. 2026 12.52
Vsi udeleženci so povezani z revijo mladina. Prav vsi, od prvega do zadnjega! Novinarji ali pa kolumnisti. ...Si predstavljate, da neko pobudo tako predstavijo novinarji nove24 ki je antipod mladine? A? To bi bil cel halo v medijih!
brabusednet
27. 05. 2026 12.48
Par bedakov naj iz svojega žepa to plača.Državne pijavke nikoli delali.
Castrum
27. 05. 2026 12.46
Za razliko od Jugoslavije kjer je bila diktatura, je naša Slovenija demokratična država. Vsak lahko pove svoje mnenje in ne bo zaradi tega zaprt ali celo še kaj hujšega. In tudi letošnje volitve so seveda bile demokratične. In ljudstvo je jasno povedalo, da noče več da Slovenijo vodijo levičarji. To je demokracija!
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.52
To je tvoja interpretacija. Ki pa ironicno pije vodo samo v.diktaturi. torej?
Castrum
27. 05. 2026 12.54
Živ bog ne razume kaj si sploh napisal....
Tho mp son
27. 05. 2026 12.43
Nadevajo si vsa mogoča imena , kaj da so , gre pa za čisto preproste družbene pijavke !
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.40
Prosim da vse ki so proti pravni drzavi da se drzijo raje metle in svojega kupčka in ne zastrupljajo demokracije. Cirkusanti in pajaci ne morejo oblikovati države.
M1111
27. 05. 2026 12.29
Politična zloraba je bila to, da je Gen-I preiskovala Golobova stranka in ga sploh ni preiskovala, ker ni sklicala nobene seje. To pa je zloraba oblasti. Takrat so bili vsi tile upokojenci lepo tiho.
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.41
Glava boli od tvojega brca v temonin primerjavo jabolk in hrusk.
?rnogled
27. 05. 2026 12.25
Pa česa se bolite, če ste čisti. Mešalci megle in blata-grezničnega.
Nidani
27. 05. 2026 12.28
Bojijo se prihajajočega fašizma, kaj ti ni jasno?
Vakalunga
27. 05. 2026 12.29
Fašizem je odšel z GOLOBOM, sedaj prihaja SVOBODA..
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.42
Desnih cirkusantov in jolly joker pajacov ki nasedajo tega se bojimo.
Misika1967
27. 05. 2026 12.22
Takoj podpisem.
peglezn
27. 05. 2026 12.22
teli so civilna družba glih en toliko kot Nika in Muki. In glede na to, da ta leva združenja itak enako trobijo (nwm a jim Kučan govore piše) - bi bili vsi skupaj lahko eno samo društvo: za zaščito levih privilegijev.
Vakalunga
27. 05. 2026 12.22
Sami PARAZITI, PRIVILGIRANCI, dosmrtni exs JUGO nostalgiki...))) To je eden izmed problemov mlade generacije, ker jim tile dobesedno strežejo po življenju..
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.44
Ti si en parazit na tem forumu. Kaj mislis da vam kupuje to meglao razn vas samih ? Ahahahahaha
frenk7
27. 05. 2026 12.21
Kje zbirajo podpise,.... želim prispevati svoj podpis.
frenk7
27. 05. 2026 12.20
janšizem je najnižja oblika kulturnega in političnega nasilja nad normalnimi državljani,....vedno znova to sam potrjuje.
?rnogled
27. 05. 2026 12.26
Poišči pomoč, to zgleda že nevarno.
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.45
No no crnogled ti pa se metle raje drzi kot pa delis zdravstvene nasvete ker tudi sam rabis enega psihiatra
marker1
27. 05. 2026 12.58
JJ nikoli več mandatar, he, he, he...
Castrum
27. 05. 2026 12.18
Ko se zbere skupinica ljudi, ki so imeli ekstra privilegije v prejšnji državi kjer je bila diktatura in jih danes skrbi za demokracijo, je največji posmeh demokraciji
Misika1967
27. 05. 2026 12.23
Najvecji posmeh demokraciji je ta vlada obsojenih kriminalcev.
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.16
Nic bat afere novega pv kot Ce pa depala vas je neki ta rang 2 nocitvi z zajtrkom. Sanader incidenti v.piranskem pa 1x polpenzion. Ni kriv samo pukl
Kameleon Kiddo
27. 05. 2026 12.46
Naj ponovim . Afera depala vas in dogovarjanje incidentov v piranskem zalivu so na nivoju 2x nocitev z zajtrkom v karigadorju. Ok? Jasno?
