Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter

O požaru nad Srednjim Vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni danes okoli 3.30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Na terenu so že od 4. ure prostovoljni gasilci iz Srednjega Vrha in Gozd Martuljka.

Kot so navedli za STA, gori na območju, velikem približno štiri hektarje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah zagorel gozd. Požar na površini okoli 150 krat 200 metrov gasijo prostovoljna gasilska društva Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.

Na terenu so tudi dronska enota Državne enote za hitre reševalne intervencije in koordinatorja zračnih sil, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Pri gašenju požara nudita pomoč enota za gašenje iz zraka in helikopter Slovenske vojske. Za varnost več kot 40 gasilcev na terenu skrbijo kranjskogorski gorski reševalci. Gasilci iz Bohinjske Bistrice in bohinjska enota civilne zaščite za reševanja na vodi in iz vode pa so zavarovali območje Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo.