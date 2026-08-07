Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter

O požaru nad Srednjim Vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni danes okoli 3.30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Na terenu so že od 4. ure prostovoljni gasilci iz Srednjega Vrha in Gozd Martuljka.
Kot so navedli za STA, gori na območju, velikem približno štiri hektarje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah zagorel gozd. Požar na površini okoli 150 krat 200 metrov gasijo prostovoljna gasilska društva Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.
Na terenu so tudi dronska enota Državne enote za hitre reševalne intervencije in koordinatorja zračnih sil, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.
Pri gašenju požara nudita pomoč enota za gašenje iz zraka in helikopter Slovenske vojske. Za varnost več kot 40 gasilcev na terenu skrbijo kranjskogorski gorski reševalci. Gasilci iz Bohinjske Bistrice in bohinjska enota civilne zaščite za reševanja na vodi in iz vode pa so zavarovali območje Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo.
Helikopter vodo zajema iz jezera Jasna, zato naj obiskovalci ne vstopajo v koridor za zajem vode in upoštevajo navodila gasilcev, sporočajo iz občine Kranjska Gora. "Gori na nedostopnem terenu, zato obiskovalce prosimo, da se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, kjer poteka gašenje požara," so še dodali na občini.
Tudi občina Bohinj sporoča, da bo na območju Bohinjskega jezera potekal postopek zajemanja vode z letali za gašenje požarov. "Obiskovalce Bohinjskega jezera prosimo, da v času izvajanja aktivnosti ne vstopajo v označen koridor za zajemanje vode ter upoštevajo morebitna varnostna navodila pristojnih služb."
Aktivnosti izven označenega koridorja potekajo nemoteno.
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