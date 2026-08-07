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Požar nad Kranjsko goro delno omejen, na delu tudi air tractorji in helikopter

Kranjska Gora, 07. 08. 2026 11.08 pred dvema dnevoma 2 min branja 27

Avtor:
N.L. STA
Gašenje požara nad Srednjim Vrhom s helikopterjem Slovenske vojske

Požar na težko dostopnem terenu nad Srednjim Vrhom na območju Kranjske Gore je omejen na vzhodnem delu, še vedno prihaja do posameznih žarišč, na zahodnem delu pa še gori. Ekipa bo danes gasila do mraka, nadaljevali pa bodo v soboto okoli 7. ure, je navedel poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora in trenutni vodja intervencije Jožef Lavtižar. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi tri letala air tractor in helikopter Slovenske vojske.

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O požaru nad Srednjim Vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni danes okoli 3.30, vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Na terenu so že od 4. ure prostovoljni gasilci iz Srednjega Vrha in Gozd Martuljka.

Kot so navedli za STA, gori na območju, velikem približno štiri hektarje. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da je na nedostopnem terenu na pobočju Belih peči oziroma Lepega vrha nad Srednjim Vrhom v Karavankah zagorel gozd. Požar na površini okoli 150 krat 200 metrov gasijo prostovoljna gasilska društva Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.

Na terenu so tudi dronska enota Državne enote za hitre reševalne intervencije in koordinatorja zračnih sil, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. 

Pri gašenju požara nudita pomoč enota za gašenje iz zraka in helikopter Slovenske vojske. Za varnost več kot 40 gasilcev na terenu skrbijo kranjskogorski gorski reševalci. Gasilci iz Bohinjske Bistrice in bohinjska enota civilne zaščite za reševanja na vodi in iz vode pa so zavarovali območje Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Helikopter vodo zajema iz jezera Jasna, zato naj obiskovalci ne vstopajo v koridor za zajem vode in upoštevajo navodila gasilcev, sporočajo iz občine Kranjska Gora. "Gori na nedostopnem terenu, zato obiskovalce prosimo, da se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, kjer poteka gašenje požara," so še dodali na občini.

Tudi občina Bohinj sporoča, da bo na območju Bohinjskega jezera potekal postopek zajemanja vode z letali za gašenje požarov. "Obiskovalce Bohinjskega jezera prosimo, da v času izvajanja aktivnosti ne vstopajo v označen koridor za zajemanje vode ter upoštevajo morebitna varnostna navodila pristojnih služb."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktivnosti izven označenega koridorja potekajo nemoteno.

požar srednji vrh air tractor gašenje
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KOMENTARJI27

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
08. 08. 2026 11.26
Sedaj vidite,da pod to vlado,ki je volitve igubila,gre vse narobe.golob,vrni se.si zmagal volitve,pa so nas prevaranti vse prevarali
Odgovori
+1
1 0
Anion6anion
07. 08. 2026 17.30
Nakup air tractorjev je bila dobra odločitev . A nato nas kritizira da to ne sodi v nato stroške. Kaj bomo z oklepniki gasili požare???
Odgovori
+8
8 0
dark Cat
07. 08. 2026 16.36
Glede na flight radar.....ni vec v zraku nbenga traktorja.....torej ??
Odgovori
-4
0 4
čevapgpt
07. 08. 2026 18.43
ugasnjen transponder.
Odgovori
+1
1 0
medusa
07. 08. 2026 16.27
To so pravi moški ...in ženske ... S požrtvovalno voljo in vztrajnostjo rešujejo našo Slovenijo. HVALA IZ SRCA!
Odgovori
+5
5 0
okioki
07. 08. 2026 15.59
To je verjetno vse podtaknjeno
Odgovori
+1
1 0
borjac
07. 08. 2026 15.43
Mogoče pa bo le opazil Janša Air Tractorje , Goloba in Šarca , in jih pohvalil , kajti ta Janša ima črno dušo , na obisku v Bovcu je vse pohvalil samo Pilotov letal ne !!! črna foušljiva črna duša Janše , in vse samo za to ker jih je kupila Golobova vlada .
Odgovori
+7
9 2
Razsuti Tovor
07. 08. 2026 16.45
Jaz sem tudi sprva tako mislil, vendar na bovškem air tractor ni sodeloval. Gasil je samo en helikopter.
Odgovori
-1
2 3
Kardinal v Kristusu
07. 08. 2026 14.54
Golob nam je dal Airtractorje... Janša bi pa pustil da pogori in na pogorišču zgradil trentarske vikende... Kapitalizem in biznis je za Janeza na prvem mestu
Odgovori
+9
13 4
Puško v koruzo
07. 08. 2026 12.33
Zahvalimo se ministru za obrambo Marjanu Šarcu, da je nabavil air traktorje. Od Janezovih Patrij nismo imeli nobene koristi razen tega da nam je ukradel kak miljon iz proracuna.
Odgovori
+13
20 7
Anion6anion
07. 08. 2026 12.02
Janša bo pa gasil požare z oklepniki. Butale
Odgovori
+17
22 5
Anion6anion
07. 08. 2026 12.01
Končno ena pametna investicija neke vlade. Nakup air traktorjev je bila najboljša poteza Golobove vlade
Odgovori
+16
21 5
Gutenberg
07. 08. 2026 13.59
In edina.
Odgovori
-4
6 10
medusa
07. 08. 2026 16.30
Ni red ,da edina - podaljšanje vinjet zaradi polžje vožnje , božičnica , boljši pogoji za živali - mislm ,če bodo trenutni to še izboljšali , bom že prezadovoljna...
Odgovori
+1
1 0
mojcd
07. 08. 2026 11.56
Pocasi bi bilontreba razmisljati tud o kanaderu z bazo v portorozu, Slovenija je majhna za hiter doseg a dost velika da gori
Odgovori
+4
9 5
mojcd
07. 08. 2026 11.55
Se spomniti ogromno nasprotovanje SDSa ob nakupih? Raje bi oni tanke
Odgovori
+17
24 7
medusa
07. 08. 2026 16.31
No ,pa saj imamo tisti vodni top ,ki tudi gasi požare. Čim boljšo opremo za gasilce in vojsko ,ter policiste ,reševalce - to je nujno!
Odgovori
0 0
dark Cat
07. 08. 2026 11.35
Kje je cetrti traktor?......
Odgovori
+3
8 5
Oblastljudstvu
07. 08. 2026 11.45
Izgubil se je tako kot šleper z maskami
Odgovori
+5
9 4
dark Cat
07. 08. 2026 12.00
Izgleda, da bo res tako.....
Odgovori
+0
2 2
Fluxx
07. 08. 2026 13.35
Sej imamo vs 4 nevem o cem sanjarite.
Odgovori
-3
0 3
dark Cat
07. 08. 2026 13.59
V zraku so skoz trije....kje skrivajo četrtega potem
Odgovori
+2
3 1
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