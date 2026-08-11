Nad Srednjim Vrhom še vznikajo žarišča, gasijo jih iz zraka

Kot je povedal poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, ki je vodja intervencije, trenutno gasijo dve večji žarišči. Pojasnil je, da je bil požar že omejen, še vedno pa na manj kot hektar velikem območju vznikajo žarišča oziroma podtalni požari. "Gre za manjši požar oziroma niti ne za požar, temveč tlenje. Bistveno je, da zemljo namočimo in tlenje ustavimo, da se ne razvije v požar," je dejal Lavtižar.

Ker gori na nedostopnem gozdnem terenu, ki ga z gasilskimi vozili ni mogoče doseči, je edina možnost gašenje iz zraka. Danes v intervenciji sodeluje en helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna, in dve letali air tractor, ki vodni rezervoar polnita v bazi na brniškem letališču.