Slovenija

Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu

Ljubljana, 04. 01. 2026 10.54 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
Rok Nosan N.L.
Izračuna meteoroloških modelov GFS in ECMWF

V prihodnjih dneh se bo nad Sredozemljem obnavljal ciklon, ki bo prinašal padavine. V Bosni in Hercegovini ter delih Srbije, Hrvaške in Romunije bo obilno snežilo, lokalno lahko zapade več kot pol metra snega. Kaj pa pri nas?

Slovenija bo v prihodnjih dneh na robu padavinskega dogajanja, kar je glavni razlog za pogoste spremembe napovedi v zadnjih dneh. Že zelo majhni premiki ciklona proti severu ali jugu namreč pomenijo razliko med obilnejšim sneženjem tudi v Sloveniji ali pa zgolj drobtinicami.

Prilagamo jutranja izračuna meteoroloških modelov GFS in ECMWF, ki prikazujeta predvideno količino snežnih padavin do sredinega popoldneva ter potrjujeta veliko negotovost v napovedih. Ali bo zasnežilo vso Slovenijo, ali bo večjih količin deležen le jugovzhod države, ali pa bodo tudi tam dobili le drobtinice, zaradi razlik v meteoroloških izračunih trenutno še ni mogoče zanesljivo odgovoriti.

Ponoči se bo postopno spet pooblačilo

Danes se bo v severnih in zahodnih krajih delno zjasnilo, drugod bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Ponoči se bo od juga postopno spet pooblačilo. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo, napovedujejo na Arsu.

Jutri bo oblačno. Zjutraj bo rahlo snežilo na jugovzhodu, čez dan se bo rahlo sneženje postopno razširilo nad večji del države. Večinoma suho pa bo ostalo v zahodnih in severozahodnih krajih. V noči na torek bodo padavine večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 1, najvišje dnevne od -4 do 0, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 5 stopinj Celzija.

ciklon Sredozemlje sneg vreme Slovenija napoved vremenska napoved

V snežnem metežu obstal v zasneženem in poledenelem žlebu

BLOG: Sreča se začne z odločitvijo

KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spark
04. 01. 2026 12.07
Z vašimi napovedmi ste kot naša vlada,same obljube in laži..tudi ena se ne uresniči.Vas ne potrebujemo v zrak lahko pogledamo sami.
Odgovori
+2
3 1
Anion6anion
04. 01. 2026 12.02
Samo še vreme lahko komentiramo. Pa še to boste ukinili ker itak vsakič zgrešite napoved
Odgovori
+7
9 2
Racional-ec
04. 01. 2026 12.08
Haha, pravilko si rekel 😂
Odgovori
0 0
dule100
04. 01. 2026 12.01
Neverjetno, kaj branite na 24.ur, z onemogočanjem komentiranja aretacije Madura! Kam spadamo, kot demokratična država? Ali se že prištevamo med Kubo, Venezuelo, Kolumbijo?
Odgovori
+14
14 0
hrček sifredi
04. 01. 2026 12.02
Modratorji so v glavnem vsi na ''Bolniški''
Odgovori
+9
9 0
zelen
04. 01. 2026 12.09
spadamo v eu kjer imajo vsi polne gobce demokracije,ki to ni.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
04. 01. 2026 12.00
zamelo nas bo s cenzuro jap lol srečno v tem novem letu polno demokracije
Odgovori
+7
7 0
proofreader
04. 01. 2026 11.59
Včasih so kupili Pavlihovo pratiko in so imeli napoved za celo leto.
Odgovori
+5
6 1
1butnskala
04. 01. 2026 11.58
portal panike 2026
Odgovori
+8
8 0
frenk7
04. 01. 2026 11.57
Slovenija je na robu, ... da se oddalji od skrajno desnega populizma in naraščajočega fašizma.
Odgovori
-8
4 12
300 let do specialista
04. 01. 2026 11.56
Se pravi, pos...m se na napovedi, ki z naravi nimajo nobene veze, tole razpihovanje in laganje folku nima več nobenega smisla.
Odgovori
+4
6 2
Deep1
04. 01. 2026 11.54
Saj ne znajo več nič napovedat...pa toliko ene tehnologije v 21. st. Smešno vse skupaj. 🤡🤡
Odgovori
+2
5 3
300 let do specialista
04. 01. 2026 11.53
Nekdo bo inel bel božič, nas pa vse dobro obide, se vidi kje smo.
Odgovori
+4
6 2
Delavec_Slo
04. 01. 2026 11.57
Ker so rutarjem pustili v eu!
Odgovori
-1
1 2
hrček sifredi
04. 01. 2026 12.01
kdo je tebe z vrvice spusto?
Odgovori
+0
1 1
Spijuniro Golubiro
04. 01. 2026 11.52
Na robu česa? Propada bi rekel.
Odgovori
+3
4 1
Kucel
04. 01. 2026 11.50
Nismo v fazi globalnega segrevanja ?
Odgovori
+8
8 0
EU Dig. Cenzura
04. 01. 2026 11.50
Smo se vedno v fazi nate za nja naroda, kos smo bili zadnjih veliko let
Odgovori
+3
5 2
seter73
04. 01. 2026 11.49
ela drama 5.1. sredi zime lahko zapade sneg in to do pol metra.., nore spremembe vremena v svetu nekaj se nikoli videno...
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
04. 01. 2026 11.46
mi smo itsk ze na robu, propada. drek golobji
Odgovori
-4
6 10
Greznica
04. 01. 2026 11.48
misliš jufkin drek? to pa drži
Odgovori
+1
8 7
EU Dig. Cenzura
04. 01. 2026 11.49
Da popravim, oba sta ista!
Odgovori
+4
4 0
ata_jez
04. 01. 2026 11.54
Ehhh ... če bi bila samo ta dva ... ☹️
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
04. 01. 2026 11.42
Joj!
Odgovori
+4
4 0
Rožle Patriot
04. 01. 2026 11.42
Zakaj so pa Občani u Novim Jaršama pod ključem .. ???
Odgovori
+4
8 4
Pomen
04. 01. 2026 11.41
Pa ne že spet ....
Odgovori
+7
7 0
mojcd
04. 01. 2026 11.39
14 dni ze cakamo vase polarne napovedi
Odgovori
+6
7 1
Watcherman
04. 01. 2026 11.35
Tudi jutri čez dan bo ponekod rahlo snežilo v Sloveniji pa ne po celi Sloveniji tako kot si vi predstavljate,če je sneg napovedan,da je potem napovedan kar vsepovsod phahaha.Lp
Odgovori
+3
7 4
Lujzek Biber
04. 01. 2026 11.36
Po planu.
Odgovori
+2
5 3
Watcherman
04. 01. 2026 11.38
So programirali tako phahaha?????.
Odgovori
-3
3 6
EU Dig. Cenzura
04. 01. 2026 11.52
Watcher je itak pripadnik medijske propagande. Vse verjame kat mediji napisejo in znanstveniki povejo!
Odgovori
+1
2 1
Brus123
04. 01. 2026 11.54
Padalo bo od Domžal do Lukovice - 5 cm v 4 urah....
Odgovori
+0
1 1
300 let do specialista
04. 01. 2026 11.54
Zaradi raznih watherjev smo tam kjer smo, pojejo vse "novosti in napredek".
Odgovori
+1
1 0
Lujzek Biber
04. 01. 2026 11.33
Prazniki so mimo. Zdaj pa bo. Smo zalaufal na polno.
Odgovori
+2
5 3
bibaleze
