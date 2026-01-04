Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu

Slovenija bo v prihodnjih dneh na robu padavinskega dogajanja, kar je glavni razlog za pogoste spremembe napovedi v zadnjih dneh. Že zelo majhni premiki ciklona proti severu ali jugu namreč pomenijo razliko med obilnejšim sneženjem tudi v Sloveniji ali pa zgolj drobtinicami.

Prilagamo jutranja izračuna meteoroloških modelov GFS in ECMWF, ki prikazujeta predvideno količino snežnih padavin do sredinega popoldneva ter potrjujeta veliko negotovost v napovedih. Ali bo zasnežilo vso Slovenijo, ali bo večjih količin deležen le jugovzhod države, ali pa bodo tudi tam dobili le drobtinice, zaradi razlik v meteoroloških izračunih trenutno še ni mogoče zanesljivo odgovoriti.