Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu

Slovenija bo v prihodnjih dneh na robu padavinskega dogajanja, kar je glavni razlog za pogoste spremembe napovedi v zadnjih dneh. Že zelo majhni premiki ciklona proti severu ali jugu namreč pomenijo razliko med obilnejšim sneženjem tudi v Sloveniji ali pa zgolj drobtinicami.
Prilagamo jutranja izračuna meteoroloških modelov GFS in ECMWF, ki prikazujeta predvideno količino snežnih padavin do sredinega popoldneva ter potrjujeta veliko negotovost v napovedih. Ali bo zasnežilo vso Slovenijo, ali bo večjih količin deležen le jugovzhod države, ali pa bodo tudi tam dobili le drobtinice, zaradi razlik v meteoroloških izračunih trenutno še ni mogoče zanesljivo odgovoriti.
Ponoči se bo postopno spet pooblačilo
Danes se bo v severnih in zahodnih krajih delno zjasnilo, drugod bo ostalo zmerno do pretežno oblačno. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Ponoči se bo od juga postopno spet pooblačilo. Na jugovzhodu bo občasno rahlo snežilo, napovedujejo na Arsu.
Jutri bo oblačno. Zjutraj bo rahlo snežilo na jugovzhodu, čez dan se bo rahlo sneženje postopno razširilo nad večji del države. Večinoma suho pa bo ostalo v zahodnih in severozahodnih krajih. V noči na torek bodo padavine večinoma ponehale. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 1, najvišje dnevne od -4 do 0, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 5 stopinj Celzija.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.