Nad Tolminom zagorelo: ogenj zajel 1,3 hektarja površine

V sredo je občan na pobočju strmega in težko dostopnega terena Žabijskega vrha opazil dim. Gasilci PGD Tolmin so z brezpilotnim letalnikom opravili ogled kraja in potrdili aktivno žarišče. "Na kraj se je povzpela skupina tolminskih gasilcev in delno podtalni požar prekopala, vzrok najverjetneje strela," so javili gasilci.