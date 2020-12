Nad Trbovljami že bdi Rudar - Prometej, v spomin na generacije rudarjev

Na Ostrem vrhu v Trbovljah že stoji osemmetrska železna skulptura Rudarja - Prometeja; obeležje, postavljeno v spomin na generacije rudarjev. Prvotno naj bi kip odkrili 4. decembra, ko goduje zaščitnica rudarjev, a bodo spominsko slovesnost zaradi koronskih ukrepov prestavili. Naglavna luč Prometeja bo svetila čez dolino na rudniški jašek na Gvidi, kjer bo osvetlila rudarski grb na stolpu.

V petek je na svoje mesto, pod Ostrim vrhom v Trbovljah, prispel Rudar - Prometej, za zdaj sicer še skrivnostno zavit. Odkrili ga bodo namreč na slavnostni otvoritvi - ta bo sicer zaradi ukrepov za zajezitev epidemije potekala šele prihodnje leto oziroma ob sprostitvi ukrepov, ki sedaj preprečujejo množično udeležbo Zasavčank in Zasavčanov na slovesnosti, sporočajo iz Društva TNM. Gre za eno najvišjih javnih spominskih plastik v državi, osemmetrsko železno skulpturo, vsa dela bodo dokončana do 4. decembra, ko goduje Sv. Barbara, zaščitnica rudarjev. S skulpturo se bodo poklonili večstoletni tradiciji rudarjenja - po zaprtju Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Obeležje postavljajo v spomin na generacije rudarjev, ki bo"sedanje in bodoče rodove večno spominjal na zgodovino teh krajev. Zunanjost in vsebina spomenika naj bi umetniško zajela vse tisto, kar bogati našo rudarsko preteklost in zagotavlja, da rudarska tradicija ne bo nikoli izumrla," so zapisali na spletni strani omenjenega društva.

icon-expand

Skulptura bo osvetljena od znotraj, naglavna luč rudarskega Prometeja pa bo svetila čez dolino na rudniški jašek na Gvidi, kjer bo osvetlila rudarski grb na stolpu. "Naši predniki so tisti, ki so z lastnimi žulji in znojem postavili temelje trem mestom, ki se iz nekdaj rudniških mest spreminjajo v visokotehnološka in napredna," je maja ob predstavitvi projekta dejal nekdanji direktor Rudnika Trbovlje-Hrastnik Ivan Berger, ki je dal pobudo za postavitev skulpture.

V grški mitologiji je Prometej, eden od titanov, ukradel ogenj iz Olimpa ter ga prinesel ljudem. Zeus ga je zato kaznoval, ga priklenil na skalo na Kavkazu, kjer mu je jastreb vsak dan kljuval jetra.

Kip avtorja Zorana Pozniča so omogočili prostovoljni prispevki, donacije,"predvsem pa volja pomagati, vseh, ki so bili zaprošeni za kakršnokoli pomoč", dodajajo v Društvu. V delavnici bo počakalo tudi Prometejevo srce, kreacija oblikovalke Marjete Hribar."Vse je pripravljeno in Rudar Prometej čaka. Upamo, da se razmere čim prej normalizirajo, tako da bomo lahko vsi v polni meri ponosni na našo novo pridobitev."