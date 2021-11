Nad viruse in plesen z lokalnim prezračevanjem Orca

Misel na dotok hladnega zraka ob odprtem oknu nas zmrazi, zato na ustrezno mikroklimo ob nizkih zunanjih temperaturah pogosto pozabimo. Slabša kakovost zraka lahko vpliva na naše počutje, zdravje ter nenazadnje tudi produktivnost. Zato je redno prezračevanje hiše zelo pomembno. Ena izmed možnosti je naravno prezračevanje. Zračimo lahko z nagibom oken, kjer temperatura prostora pada počasneje, a ker je pretok zraka majhen potrebujemo dlje časa, da prostor prezračimo. Druga možnost je kratkotrajno in intenzivno zračenje s prepihom. Ko okna in vrata odpremo na stežaj ter ustvarimo prepih, je pretok zraka sicer večji, a hkrati notranja temperatura hitreje pade. Oba načina naravnega zračenja vodita v velike toplotne izgube.

Učinkovitejša rešitev so prezračevalni sistemi , ki poskrbijo za nenehen dovod svežega in čistega zraka brez toplotnih izgub ter hkratno odvajanje onesnaženega zraka iz prostorov.

V teh časih, ko se vsakodnevno srečujemo z virusi in mikrobi, je stalen dotok čistega zraka in s tem zmanjševanje koncentracije onesnaženosti v prostoru, ključnega pomena. Lokalno prezračevanje Orca Pico 50+ ima serijsko vgrajena filtra G3, ki filtrirata vstopni in izstopni zrak. Filtra omogočata vstop nečistoč v zračni kanal in sta prevlečena z antibakterijsko zaščito. Za alergike je dodatno na voljo filter F8, ki omogoča 99 % uspešno filtracijo delcev PM 2,5 – kar je zahteva za zaščito pred virusi.

Odprava prekomerne vlage in preprečevanje nastanka plesni

Pomemben pokazatelj kakovosti zraka je tudi količina vlage v ozračju, ki je med drugim odvisna od načina gradnje objekta ter navad in števila stanovalcev. Optimalna relativna vlažnost notranjih prostorov je 40–60 %. V hladnejšem delu leta vlažnost pogosto preseže kritično mejo. Očiten pokazatelj, da je zrak prekomerno navlažen, je nastanek kondenza ali vodnih kapljic, ki najbolje so vidne na oknih. Le-te se začnejo nabirati, ko vlažnost preseže 60 %, kar pa lahko dolgoročno vodi v nastanek škodljive plesni.

Kako poteka montaža?

Pomembna prednost lokalnega prezračevanja Orca je tudi hitra in strokovna vgradnja sistema. Po izkušnjah družine Kranjc iz Osrednje Slovenije, ki je imela težave s plesnijo, so skrbi, da bodo monterji cel teden razbijali, vrtali in smetili po hiši, povsem odveč. "V podjetju Orca Energija so nam v enem samem dopoldnevu zmontirali 7 lokalnih prezračevalnih sistemov PICO 50+. Delo je bilo izvedeno hitro, prostor so ustrezno zaščitili, na koncu počistili in nam razložili kako naprava deluje,« pojasnjuje Igor Kranjc.