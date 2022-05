Nad zahodno polovico Slovenije možne plohe in nevihte

V prihodnjem tednu se bomo nahajali na obrobju vpliva območja visokega zračnega tlaka. Večji del tedna bomo pod vplivom zelo tople zračne mase, občasno pa bo lahko k nam pronical tudi nekoliko hladnejši zrak, ki bo povečal nestabilnost ozračja. Tako moramo tudi v prihodnjem tednu računati na popoldanske plohe in nevihte. Slednjih bo največ v torek, že v sredo pa se bo možnost za njihov nastanek spet nekoliko zmanjšala. Najtoplejša dneva bosta predvidoma petek in sobota, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije presegle 30 stopinj Celzija.

Nedelja bo sončna z nekaj jutranje megle po nekaterih nižinah. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne. Najtopleje bo na Goriškem in v Vipavski dolini, kjer se bo ogrelo do 31 stopinj, drugod bodo najvišje temperature okoli 28 stopinj Celzija.

Vreme nam je včeraj spet pokazalo svojo manj prijetno plat. Popoldne so nas zajele plohe in nevihte, ki so zaradi velike pregretosti ozračja predvsem na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju, kasneje pa tudi na jugovzhodu države prerasla v lokalna neurja.

Najmočnejše neurje se je okoli 20. ure razbesnelo nad Belo krajino, kjer je veliko škode poleg nalivov in toče povzročil močan veter, ki je razkrival strehe in podrl številna drevesa. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje, so gasilci v občini Črnomelj razžagali in odstranili kar 57 dreves. Močan veter je porušil tudi ostrešje lesenega objekta, v katerem je bila drobnica.

Še pred tem je neurje divjalo v občinah Celje, Vojnik, Mežica, Dravograd, Šentjur, Dobrna in Gornja Radgona, kjer so največ težav in škode povzročili siloviti nalivi, ki so poplavili polja, ceste in tudi nekatere objekte.