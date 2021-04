Nad zelenico z robotsko, bencinsko, akumulatorsko ali električno kosilnico?

Eno najpogostejših vrtnarskih opravil je košnja trave. Delo vam bo močno olajšala kakovostna kosilnica. Toda kakšno izbrati? Za manjše površine so primerne električne kosilnice, za srednje do velike površine motorne kosilnice in bencinski parkovni traktorji za večje parkovne površine. Ekološko ozaveščeni posegajo po akumulatorskih kosilnicah, robotskih in ročnih, ki delujejo na potisk s hojo.

Preden se odločite za primerno kosilnico je modro najprej temeljito premisliti o načinu in pogostosti uporabe. Torej, vprašati se morate, kako veliko površino nameravate kositi z njo in kako pogosto. To sta ključna faktorja pri izbiri. In seveda cena. Kakšna kosilnica bo zame najbolj uporabna? Ročne kosilnice so primerne za manjše površine, so ugodne, ne povzročajo hrupa in ne potrebujejo goriva ali elektrike. Potrebujejo le vašo energijo, zato so odlične tudi za hkratno kratko razgibavanje. Cene se gibljejo med 54,99 in 517,99 EUR.

Za srednje velike površine so kot nalašč električne kosilnice. So učinkovitejše in ekološko čistejše kot bencinske, vendar so večinoma premalo močne. Poleg tega v bližini potrebujejo vir električnega toka in so zaradi kabla nekoliko težje vodljive. Cene se gibljejo med 59,99 in 200 EUR.

Bencinske kosilnice so primerne zlasti za zelo obsežne trate, kjer prevladujejo trde in dolge trave. Bencinski motor daje namreč večjo moč kot električni, zato lahko poganja tudi kolesa kosilnice, rezilo pa se na trdnih travah ne ustavi. Motorna bencinska kosilnica ima večinoma pritrjen koš, v katerega zbira odkošeno travo. Med košnjo ne potrebujejo električnega kabla in so zato dražje tako pri nakupu kot vzdrževanju. Cene se gibljejo med 179,99 in 1600 EUR.

Tukaj pa so še kosilnice na nitko. Imajo gibko rezilno nit iz najlona, ki se vrti z veliko hitrostjo. Idealne so za košenje težko dostopnih delov vrta in za odstranjevanje visokih rastlin. Cene električnih in akumulatorskih kosilnic na najlonsko nitko se gibljejo med 29,99 in 299,99 EUR, cene motornih pa med 89,99 in 569,99 EUR.

Robotske kosilnice se premikajo na kolesih, poganja pa jih motor na elektriko z največjo hitrostjo pol metra na sekundo. Vir energije je akumulator za večkratno polnjenje. Te kosilnice kosijo same, a so tudi drage. Cene se gibljejo od 369,99 do 1539,99 EUR.

Kakšno kosilnico torej izbrati? Za povprečnega ljubiteljskega vrtnarja s travno površino velikosti do 1700 m² so primerne tako ročne, električne, motorne, robotske kot akumulatorske kosilnice. Vse je odvisno od potreb posameznika. Za podjetja, ki se ukvarjajo z vrtnimi opravili oz. vrtičkanjem na veliki površini, pa so najboljša izbira parkovni oz. vrtni traktorji.

Kakšno površino želite pokositi? Najpomembnejša zahteva pri izbiri ustrezne kosilnice je površina, ki jo nameravate kositi. Glede na velikost površine prilagajate širino, konstrukcijo in moč motorja. Za manjše površine lahko izberete kosilnice brez pogona in manjših širin. Za večje površine pa kosilnice s pogonom ter večjih širin. Poleg tega je pri večjih površinah zaželena tudi močnejša in robustnejša konstrukcija.



Pri zaprtih površinah z veliko ovir (sadno drevje, okrasne rastline ...) se priporoča ožje in okretnejše kosilnice (nastavitev hitrosti), za odprte terene pa so boljše širše kosilnice. Kot zanimivost – za vsakih 1000 m² pokošene površine boste morali prehoditi od 2000-3000 m.

