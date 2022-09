Nada Rotovnik Kozjek, maratonka, ki kljub osteoartrozi premaguje ovire

520 milijonov ljudi po svetu ima osteoartrozo, saj gre za zelo razširjeno obolenje sklepov, v zadnjih treh desetletjih pa se je za skoraj 50 odstotokov še povečalo število pacientov z osteoartrozo. Osteoartroza lahko prizadene katerikoli gibljivi sklep, najpogosteje pa kolena, kolke in sklepe rok. Praviloma se bolezen začne z manjšo ali večjo poškodbo sklepa. Naše telo na začetku bolezni še zmore samo vplivati na spremembe v sklepu, ko bolezen napreduje, pa obnovitveni sistem telesa na napredovanje bolezni ne more več vplivati in tkiva v sklepih začnejo propadati, kar se kaže s tanjšanjem hrustanca, preoblikovanjem kosti, kostnimi zatrdlinami in vnetjem sklepov. Kljub tem spremembam lahko sklep še vedno deluje normalno, brez bolečin ali okorelost, ko pa postanejo težave prehude, pa je potrebna zdravstvena obravnava. Namreč, bolezen spremlja huda bolečina, mišična oslabelost, okorelost sklepov, vse skupaj pa slabša bolnikovo kakovost življenja.

Natančen vzrok osteoartroze ni povsem jasen, obstaja pa nabor dejavnikov, ki povečujejo tveganje za nastanek te bolezni. Ti so poleg predhodne poškodbe v sklepu (lahko tudi prekomerne uporabe sklepa), še prekomerna telesna masa ali debelost, starost in pa genetika. Prav tako naj bi bolezen pogosteje prizadela ženske.

Ob svetovnem dnevu fizioterapije, ki smo ga obeležili 8. septembra, so predstavniki Združenja fizioterapevtov Slovenije opozorili na izreden pomen fizioterapije pri zdravljenju osteoartroze. V vabilu novinarjem na novinarsko konferenco so napovedali tudi predstavitev nekaj primerov fizioterapevtskih vaj, kot pacientko pa navedli doktorico Nado Rotovnik Kozjek, ki je nekaterim znana predvsem kot rekreativna športnica in strokovnjakinja za klinično in športno prehrano, malo manj pa je znano, da je specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine. Sprva smo mislili, da gre morda za napako, saj nam ni bilo jasno, kako bi lahko tako aktivna športnica imela tako hudo obolenje, po pogovoru pa nam je 58-letna doktorica vendarle pojasnila, kako se je vse skupaj začelo in kako pomembno je, da kljub bolezni obiskujemo redno fizioterapijo in skrbimo za redno telesno dejavnost.

"Jaz sem pravzaprav športnica iz nuje. Leta 1991 sem imela hudo nesrečo, padla sem čez prepad v hribih. Od takrat naprej sem športnica, saj moram redno vaditi, da sploh lahko funkcioniram. Seveda pa, če redno vadiš, se navadiš, telesna zmogljivost pa se zveča. Vsi ti moji športni dogodki so pravzaprav stranski učinek tega, ker že 31 let redno vadim," pojasnjuje in dodaja, da je sicer invalid. "Leva noga je hudo poškodovana na področju kolena. Ker sem se odločila, da ne želim proteze, se trudim na takšen način vzdrževati svojo lokomotorno zmogljivost. Če imaš poškodovan en sklep, potem pravzaprav temu sledijo problemi na vseh drugih sistemih v telesu. Zelo veliko sem imela težav že s križem zaradi tega, pa težave v kolku. Vseskozi na veliko načinov skrbim, da vzdržujem normalno motoriko gibanja, pri čemer mi šport zelo pomaga."

Ko imaš enkrat redno vadbo, potem vse te stvari redno delaš, pravi Rotovnik Kozjekova. "Vsi smo grozno zaposleni vsak dan, če nimaš nekega programa vadbe in prideš popoldan utrujen iz službe, se ti ne da nič," opozarja in dodaja, da so njej pomagali športni cilji.

Na URI Soča, kamor prihaja na fizioterapijo, je pod vodstvom fizioterapevta Mateja Kovača pokazala nekaj fizioterapevtskih vaj."Vzdrževanje osnovnega ravnotežja in gibljivosti je najtežje, zato sem strašna prijateljica s fizioterapevti že dolga leta. Me izredno dobro poznajo, jaz pa sem jim za vso pomoč na nek način izredno hvaležna."