'Nadaljevali bomo z akcijo, dokler se zadeve v Velenju ne uredijo'

V oddaji 24UR Zvečer sta se glede napetosti v Velenju soočila velenjski župan Peter Dermol in Asmir Bečarević iz Ljudske iniciative Velenje.

Župan pravi, da v Iniciativi vnašajo nemir v skupnost, kot je pojasnil pa to meni predvsem zaradi tega, ker se je v zadnjem obdobju na socialnih omrežjih pojavilo veliko dezinformacij. "To je na nek način, pri že tako zelo pereči temi, povzročilo še več strahu in nemira. Mislim, da se je potrebno usesti za mizo in poiskati rešitve." Se je pa tudi župan strinjal, da so bile položnice nesorazmerne in zelo visoke.

Bečarević pa je medtem zatrdil, da če kdo manipulira je to župan. "Župan, skupaj z direktorjem komunalnega podjetja vnaša nemir. Ni Ljudska iniciativa sprejemala akte o zvišanju cen toplotne energije, ni dejansko izročala položnice občanom in občankam v zelo visokih zneskih," je dejal. Kot je nadaljeval, je to kar so doživeli v Velenju, nedopustno. Pojasnil je, da so na povišanje cen župana in direktorja komunalnega podjetja opozorili že junija 2023, poskusili so tudi predstaviti predloge in pobude mestnemu svetu a posluha za njih ni bilo. "Župan v zadnjem času na družbenih omrežjih trdi, da je pripravljen na socialni dialog, če bi ga speljal že poleti, teh položnic ne bi bilo."

Župan Dermol pa je bil jasen, da on ne določa cene toplotne energije. Kar se tiče ukrepov, je nadaljeval, so v lanskem letu dali 650.000 evrov za subvencioniranje komunalnih storitev, iz 1,3 milijona so na 1,7 milijona dvignili tako imenovane brezplačne storitve, 4,3 milijone energetske draginje, ki bi jo lahko prenesli na občane niso prenašali, uvedli so toplotni dodatek. "Velenje je ena najbolj socialnih občin v Sloveniji, vedno smo znali poiskati rešitve, tega nismo nikoli počeli s protesti. Žalosti me to, da gospod Bečarević, ki je v zadnjih dveh letih osemkrat obiskal mojo pisarno, tokrat ni potrkal na moja vrata."

A kot je pojasnil Bečarević je še kako potrkal na njegova vrata, le da župan z njim ni želel razpravljati. Ob tem je pokazal položnico, na kateri jasno kaže, da je petčlanska družina, ki živi v 54 kvadratov velikem stanovanju, prejela položnico v znesku 441 evrov, od tega kar 270 evrov za toplotno energijo.