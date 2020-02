Nadaljevali naj bi se pogovori za oblikovanje Janševe vlade

SMC, NSi in DeSUS so se o pripravljenosti za oblikovanje nove vlade z vodstvom SDS pogovarjale v petek. V SDS so za ta teden napovedali drugi krog pogajanj.

Čaka jih težji del, pogovori o prioritetah potencialne vlade in kadrovskem razrezu. V prihajajočih dneh se bo izkristaliziralo, ali bodo to lahko premostile, za zdaj pa potencialne partnerice o poteku pogovorov molčijo.