'Nadaljevanje dosedanjih politik EU do Izraela ni več dopustno'

Strokovna pravna analiza, ki sta jo po naročilu petih evroposlancev pripravila strokovnjaka za evropsko in mednarodno pravo Gleider Hernandez iz univerze Leuven in Ramses A. Wessel iz Univerze v Groningenu ugotavlja, da nadaljnje neukrepanje Evropske unije ni več stvar politične presoje, temveč pomeni kršitev njenih pravnih obveznosti.

Poročilo zato priporoča EU, naj nemudoma preuči in po potrebi začasno prekine pridružitveni sporazum z Izraelom. Preučiti in po možnosti zaustaviti bi morala tudi trgovinske tokove in naložbe EU, če te pripomorejo k vzdrževanju nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu. Pravna strokovnjaka tudi menita, da je treba začasno ustaviti financiranje izraelskih subjektov v okviru evropskih programov, kot sta Obzorje Evropa in dejavnosti Evropske investicijske banke.

Treba je tudi preučiti prepoved izvoza orožja, kjer obstaja tveganje za njegovo uporabo v nasprotju z mednarodnim pravom in omejiti poslovanje podjetij, ki podpirajo izraelska naselja. Poročilo še ocenjuje, da bi morala EU razmisliti o ukinitvi brezvizumskega režima za izraelske naseljence in nepriznanju njihovih dokumentov.

Kot je ob predstavitvi ugotovitev analize poudaril Nemec, mora EU nemudoma uskladiti svoje zunanje delovanje z ugotovitvami sodišč, če želi ohraniti svojo verodostojnost kot zagovornica človekovih pravic in mednarodnega prava.

"Enotna in odločna reakcija je nujna – ne le zaradi načel, temveč tudi zaradi nuje, ki jo narekujeta pravo in morala," je, kot so sporočili iz njegove pisarne, še povedal Nemec.

Poročilo so poleg Nemca naročili še evropski poslanki iz Španije Hane Jalloul Muro (S&D) in Nizozemske Tineke Strik (Zeleni) ter poslanca iz Irske Barry Andrews (Renew) in Danske Villy Soevndal.