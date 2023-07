Nadaljevanje dražbe, Zavašnikova prepričana, da družina ni nikomur dolžna

Po dražbi, na kateri so prodali tri od šestih mobilnih hišic družine Zavašnik na posestvu pod Šmarno goro, so kupci že začeli z demontažo enot. Dogajanje je iz neposredne bližine ves čas opazovala Milena Zavašnik, vendar nekdanji lastniki postopka niso skušali preprečiti. Kupce je sicer spremljala enota Finančne uprave, ki je bila ves čas v pripravljenosti za morebitno posredovanje. Seznam tistih, ki jim Zavašniki dolgujejo, je dolg. Ne le država, med njimi so tudi svojci treh deklet, ki jih je pred diskoteko Lipa 23. decembra 2005 zaradi neprimernega varovanja do smrti poteptala množica mladih, za kar Robert Tomas Zavašnik nikoli ni šel v zapor.