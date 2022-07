Nadaljevanje pogajanj: Kakšen bo regres za letni dopust?

Sindikati javnega sektorja in vlada so pogajanja sicer začeli 4. julija, ko je na sestanku vlada namesto uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence do 24. plačnega razreda ponudila enkratne draginjske dodatke v višini 325 evrov. Regres bi za te skupine torej znašal 1400 evrov. Sindikati so bili nad ponudbo ogorčeni. Če vlada ne bo pristopila k reševanju obljubljenega, pa so takrat napovedali tudi zaostrovanje sindikalnih aktivnosti.