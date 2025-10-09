Svetli način
Slovenija

Maljevac o dolgotrajni oskrbi: aktivnosti iz tedna v teden rastejo

Ljubljana, 09. 10. 2025 07.15 | Posodobljeno pred 42 minutami

Pri premierju Robertu Golobu so se znova srečali vpleteni v izvajanje dolgotrajne oskrbe, izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in ministrstev. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na novinarski konferenci po koncu srečanja dejal, da so se pogovarjali o izzivih izvedbe, a da obenem ugotavljajo, da se zadeve premikajo.

"Dolgotrajna oskrba na domu je v postopku aktivne vzpostavitve," je dejal Maljevac. Po njegovih besedah v nekaterih krajih določene storitve že izvajajo, drugje začnejo naslednji teden, a "aktivnosti na tem področju iz tedna v teden rastejo".

Potekajo tudi aktivnosti za nemoten potek prevedb stanovalcev v domovih za starejše v sistem, ko jim po 1. decembru ne bo več treba plačevati oskrbe, ampak samo še nastanitev in prehrano.

Upokojenski par
Upokojenski par FOTO: AP

"Zavedamo se, da so premiki veliki, da zahtevajo tudi nekaj dodatnega časa," je priznal. Obenem je izpostavil, da je Nemčija za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala 10 let, Slovenija pa je po treh letih dela "že pri prvih odločbah, načrtom za prevedbe v domovih za starejše in pa tudi z informativnimi novimi cenami v domovih za starejše, ki bodo za veliko večino z januarjem pomenile nižje položnice".

 Po ministrovih besedah centri "odločbe dnevno izdajajo, številka dnevno narašča, teh je ta trenutek že več 10".

Glede informativnih cen dolgotrajne oskrbe v instituciji je dejal, da so na ministrstvu vzpostavili metodologijo, jo posredovali vsem zavodom, vsi so se tudi odzvali, tako bodo šle cene v prihodnjih tednih v potrjevanje svetom zavodov in potem bodo predstavljene tudi javnosti.

Na prevedbi dela tudi posebna delovna skupina, ki naj bi v ponedeljek med drugim dorekla rešitve za tiste, ki trenutno nimajo dodeljenega skrbništva. Soglasja na terenu sicer že pobirajo, "tako da mislim, da nam bo uspelo", je dejal Maljevac.

Glede digitalizacije dolgotrajne oskrbe je dejal, da gre za velik državni projekt, ki bo omogočil enotno obravnavo uporabnikov ter preglednost in hitrejše odločanje. Centri za socialno delo pa imajo po njegovih zagotovilih "vse tehnične in zakonske pogoje za izdajo odločb, to tudi počnejo".

Trenutno za izdajo odločb uporabljajo informacijski sistem Krpan, v naslednjih tednih pa bo zaživela prva faza novega informacijskega sistema, ki bo izdajanje teh odločb še poenostavila.

"Res je, da so tehnične integracije zahtevne, vendar to ne pomeni, da bomo imeli sistem, ki ne bo varen, pregleden in pa tudi dolgoročno vzdržen," je dodal. Po njegovih ocenah je bil sicer razpis "zagotovo pravočasno objavljen".

Največji izziv kadrovska stiska

Pogledi izvajalcev pa so nekoliko drugačni. Največja težava na terenu je kadrovska stiska in pridobivanje informacij o ceni oskrbe, je po današnjem posvetu navedla predsednica upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Melita Zorec in direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik Melita Zorec.

Pozdravila je sodelovanje s predsednikom vlade in pristojnim ministrstvom, si pa po njenih besedah v skupnosti želijo pohitritve določenih zadev, med drugim časovnice prehoda na dolgotrajno oskrbo in potrditve, ali so bili njihovi izračuni cen nastanitev in prehrane pravilni. Kot je še dodala Zorčeva, bo namreč cena osnovne oskrbe za tiste uporabnike, ki bodo ostali v sistemu po zakonu o socialnem varstvu, višja. Nimajo pa še natančnih izračunov, ker so doslej od ministrstev prejeli le usmeritev, kako to izračunati.

Med odprtimi vprašanji je izpostavila tudi pridobivanje soglasij tistih, ki soglasja niso sposobni dati, pa tudi obveščanje uporabnikov, ki čakajo na sprejem v dom, da bodo dobili enotno informacijo o oddaji vlog na vstopne točke, in ne bo na terenu zmede.

Eden največjih projektov te vlade

Premier Golob je že večkrat poudaril, da je dolgotrajna oskrba eden največjih projektov te vlade in civilizacijska dolžnost. Na prvem posvetu 9. septembra je izpostavil kompleksnost projekta, ki zahteva veliko koordinacije in sodelovanja med deležniki. Posvet, na katerem so predstavili dobre prakse, izmenjali izkušnje in oblikovali predloge za poenostavitev in izboljšanje sistema dolgotrajne oskrbe, je namreč potrdil, da lahko le z odprtim dialogom in sodelovanjem vseh deležnikov gradijo sistem, ki bo resnično v službi ljudi.

Na uveljavljanje sistema dolgotrajne oskrbe sicer letijo številne kritike. V opoziciji so zoper ministra Maljevca z očitki tudi na račun izvajanja dolgotrajne oskrbe vložili celo interpelacijo. Minister je očitke označil za neosnovane, vlada pa je njegov odgovor podprla.

Robert Golob dolgotrajna oskrba
_Nico_T_
09. 10. 2025 17.45
Izdali so CELE 3 ODLOČBE! Poslušajte narod CELE T-R-I (3) odločbe! KAJ TI LJUDJE DELAJO, KUKULELE.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
09. 10. 2025 17.45
Malo jih poglejte so zelo kredibilni pa varcni in zelo jim je mar za Slovence. Posebej maljevcu ki zre za 3. Un tresoci mesecnik pa se za nekajkrat vec saj je cena substanc tudi poskocila. Pa zdaj ko so policisti ubili cloveka se nebodo vzigali kot pri unem Flojdu.... Navadna greznica od drzave in levi poden od ljudi. Bljak.
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
09. 10. 2025 17.45
Čestitke ministru za pogum in vztrajnost. 👏
ODGOVORI
0 0
Smartička
09. 10. 2025 17.43
+4
Koliko klistirja ta porabi
ODGOVORI
4 0
knap11
09. 10. 2025 17.43
-3
Kritizerji, to ste tisti, ki ne niste sposobni premisliti, misliti s svojo glavo, tudi hujskači in zgolj kritizirate nekoga, ki misli in se obnaša drugače kot vi. Če pa je za povrh še iz drugega političnega pola pa sploh padete radi v delirij. In kako pametne nasvete delite. Ni da ni:):):) Ker po vašem naj se nebi nabiral denar za dolgotrajno oskrbo, temveč naj bi se najprej država zapufala in šele potem, ne vem kdaj začela izvajat dolgotrajno oskrbo.........Ja vem, da se zaenkrat to ne izvaja, kot bi bilo potrebno, ker so določene težave. Ne bom jih našteval, ker jih je preveč. Toda, če bi bila ta oskrba pošteno plačana, pač glede na potrebo in težave dela z bolnimi, starejšimi ljudmi in če bi država hotela poterati na delo večino tistih, ki se pasejo z državnimi podporami za brezposlene, vsaj 80% teh je sposobnih za delo in da bi ti lahko (morali ) opravljati dela recimo kljub temu da imajo dve stopnji višjo izobrazbo kot je zahteva za ponujeno jim delo, mogoče več kot eno leto brezposleni tudi s tremi stopnjami višjo izobrazbo kot pa jo zahteva ponujeno delovno mesto in ko 1x odklonijo zaposlitev, da se jim takoj ukine vsa finančna podpora. Pa da vidimo potem CSD, kao bi sprejamli napotene delavce, ki k njim prihajajo za podaljševanje podpor, a ko jih kot "prosilce" za zaposlitev napotijo na dela v zavode, podjatna, tovarne, mnogi od teh "prosilcev" direktorja ali kadrovika zaprosijo le za podpis, češ da jih ne bodo zaposlili, ker jih bojda ne rabijo in so tako še naprej lahko na plečih slovenskih davkoplačevalcev. Nekateri pa celo delajo honorarno ali pri nas ali pa v Avstriji. Ali, pes laja, karavana gre naprej. In tako že kar ekaj desetletij.
ODGOVORI
0 3
boslo
09. 10. 2025 17.42
+4
UKZ je govorila, da bo odstopila takoj, ko bo policija pod njeno vlado dvignila roke nad narod. V sosednjem članku je zanimivo čtivo...
ODGOVORI
4 0
sloeki70
09. 10. 2025 17.40
+1
Ko pogledam tega Maljevaca, ne vem no, men se zdi, da mu ene par kolesckov manjka v racunalniku, ce ga pa slisis, so pa uni iz posebne sole doktorji za njega, nekaj ni vredu s tem fantom?
ODGOVORI
1 0
MacekMuri75B
09. 10. 2025 17.40
+1
Sistem ne deluje, Maljevac odstopi, no saj lahko tudi 1.12.
ODGOVORI
1 0
osservatore
09. 10. 2025 17.40
+3
"Maljevac o dolgotrajni oskrbi: aktivnosti iz tedna v teden rastejo". A ja?? Ko ga pogledam, vidim da Maljevac iz meseca v mesec raste...
ODGOVORI
4 1
Port__CN
09. 10. 2025 17.39
-1
Čestitke - orjejo ledino, desetletja se z tem ni upal nihče ukvarjat -še naprej uspešno delo !
ODGOVORI
3 4
Muca ne grize
09. 10. 2025 17.45
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo si imel drugo delo.
ODGOVORI
0 0
konc
09. 10. 2025 17.39
-1
A sta Maljevac in Nika Kovač kaj v sorodu? Oba imata zelo zelo veliko neuporabnih atributov, bolj polne postave sta, kadarkoli se oglasita vemo, da ne bo slišati, ali narejenega nič pametnega,... Pa neka povezava mora biti!
ODGOVORI
0 1
boslo
09. 10. 2025 17.42
+3
Ustanovitelja 8 marca
ODGOVORI
3 0
bojer
09. 10. 2025 17.39
-1
Kakorkoli, take neučinkovitosti pa še ne, ali ta vlada sodeluje z desno, drugače takih "bedarij" ne bi počela in računala na še en mandat .....
ODGOVORI
0 1
Mens sana
09. 10. 2025 17.39
.........................minister Maljevac je izjavil, da se "zadeve premikajo", Pv Golob muje prikimal, jutri bo minister prejel plačo, to je smisel minstrovanja......................
ODGOVORI
0 0
Luka40
09. 10. 2025 17.37
+3
🤣Ja seveda.. In potem svizec zavije čokolado
ODGOVORI
3 0
trollolll
09. 10. 2025 17.35
+1
veliki premiki.... samo osebja ni, ampak ni panike. cira cara, pa bo
ODGOVORI
1 0
konc
09. 10. 2025 17.35
+5
Upam, da vsi vi, ki ste oddali glas za te nesposobneže, zdajle tuhtate sami pri sebi, kakšno neumnost ste naredili. Kar tuhtajte!
ODGOVORI
5 0
zdravilozavse
09. 10. 2025 17.34
+2
Malo neresne izjave, ampak ok.,tega smo pri tej vladi že vajeni.Nemčija je za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala 10 let.Če bi v Nemčiji začeli pobirati denar nekaj let predno bi sistem deloval bi jih žive odnesli iz parlamenta.Prebivalcem domov od decembra naj ne bi bilo več treba plačevati stroška bivanja v domovih,zakaj jim potem ne vrnejo te stroške od dneva, ko se je začelo v plačevati v sistem za dolgotrajno oskrbo?
ODGOVORI
2 0
Teleport
09. 10. 2025 17.32
+5
Verjetno je mislil dolg drzave
ODGOVORI
5 0
samastur
09. 10. 2025 17.31
+6
10 odločb. 😂 v privatnem sektorju še za malico nebi zaslužil če bi takole delal.
ODGOVORI
6 0
tim38
09. 10. 2025 17.30
+4
Ko od 75 letne sobodajalke z dopolnilno dejavnostjo zahtevajo digitalni podpis, sigenco, pošiljanje vseh možnih podatkov, sami pa 30 let mlajši in totalno digitalno ne pismeni. To so ta dvojna merila politike. Minister vem, da se premika saj že drugi obrok plačujemo za storitev,.ki je obstaja. Katera šola vam je dala takšno znanje?
ODGOVORI
4 0
