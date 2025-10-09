Maljevac o dolgotrajni oskrbi: aktivnosti iz tedna v teden rastejo

Pri premierju Robertu Golobu so se znova srečali vpleteni v izvajanje dolgotrajne oskrbe, izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in ministrstev. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na novinarski konferenci po koncu srečanja dejal, da so se pogovarjali o izzivih izvedbe, a da obenem ugotavljajo, da se zadeve premikajo.

"Dolgotrajna oskrba na domu je v postopku aktivne vzpostavitve," je dejal Maljevac. Po njegovih besedah v nekaterih krajih določene storitve že izvajajo, drugje začnejo naslednji teden, a "aktivnosti na tem področju iz tedna v teden rastejo". Potekajo tudi aktivnosti za nemoten potek prevedb stanovalcev v domovih za starejše v sistem, ko jim po 1. decembru ne bo več treba plačevati oskrbe, ampak samo še nastanitev in prehrano.

"Zavedamo se, da so premiki veliki, da zahtevajo tudi nekaj dodatnega časa," je priznal. Obenem je izpostavil, da je Nemčija za vzpostavitev podobnega sistema potrebovala 10 let, Slovenija pa je po treh letih dela "že pri prvih odločbah, načrtom za prevedbe v domovih za starejše in pa tudi z informativnimi novimi cenami v domovih za starejše, ki bodo za veliko večino z januarjem pomenile nižje položnice".

Po ministrovih besedah centri "odločbe dnevno izdajajo, številka dnevno narašča, teh je ta trenutek že več 10". Glede informativnih cen dolgotrajne oskrbe v instituciji je dejal, da so na ministrstvu vzpostavili metodologijo, jo posredovali vsem zavodom, vsi so se tudi odzvali, tako bodo šle cene v prihodnjih tednih v potrjevanje svetom zavodov in potem bodo predstavljene tudi javnosti. Na prevedbi dela tudi posebna delovna skupina, ki naj bi v ponedeljek med drugim dorekla rešitve za tiste, ki trenutno nimajo dodeljenega skrbništva. Soglasja na terenu sicer že pobirajo, "tako da mislim, da nam bo uspelo", je dejal Maljevac. Glede digitalizacije dolgotrajne oskrbe je dejal, da gre za velik državni projekt, ki bo omogočil enotno obravnavo uporabnikov ter preglednost in hitrejše odločanje. Centri za socialno delo pa imajo po njegovih zagotovilih "vse tehnične in zakonske pogoje za izdajo odločb, to tudi počnejo". Trenutno za izdajo odločb uporabljajo informacijski sistem Krpan, v naslednjih tednih pa bo zaživela prva faza novega informacijskega sistema, ki bo izdajanje teh odločb še poenostavila. "Res je, da so tehnične integracije zahtevne, vendar to ne pomeni, da bomo imeli sistem, ki ne bo varen, pregleden in pa tudi dolgoročno vzdržen," je dodal. Po njegovih ocenah je bil sicer razpis "zagotovo pravočasno objavljen".

Največji izziv kadrovska stiska

Pogledi izvajalcev pa so nekoliko drugačni. Največja težava na terenu je kadrovska stiska in pridobivanje informacij o ceni oskrbe, je po današnjem posvetu navedla predsednica upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Melita Zorec in direktorica Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik Melita Zorec. Pozdravila je sodelovanje s predsednikom vlade in pristojnim ministrstvom, si pa po njenih besedah v skupnosti želijo pohitritve določenih zadev, med drugim časovnice prehoda na dolgotrajno oskrbo in potrditve, ali so bili njihovi izračuni cen nastanitev in prehrane pravilni. Kot je še dodala Zorčeva, bo namreč cena osnovne oskrbe za tiste uporabnike, ki bodo ostali v sistemu po zakonu o socialnem varstvu, višja. Nimajo pa še natančnih izračunov, ker so doslej od ministrstev prejeli le usmeritev, kako to izračunati. Med odprtimi vprašanji je izpostavila tudi pridobivanje soglasij tistih, ki soglasja niso sposobni dati, pa tudi obveščanje uporabnikov, ki čakajo na sprejem v dom, da bodo dobili enotno informacijo o oddaji vlog na vstopne točke, in ne bo na terenu zmede.

Eden največjih projektov te vlade