Prekinjena seja se bo nadaljevala 11. marca, Levica: Najbolje, da se DS ukine

Zaradi nesoglasij o tem, kako naj se seja nadaljuje, je bil sklican sklicali sestanek mandatno-imunitetne komisije, da se dogovori o tem, kako naprej. Članom komisije se ni uspelo poenotiti o načinu poteka seje, zato so se odločili, da bodo na osnovi posnetka s pomočjo strokovnih služb pripravili magnetogram in nato s pomočjo enoznačnega zapisa danes sprejeli sklep in z ugotovitvami seznanili predsednika državnega sveta. Ta bo nato v najkrajšem možnem času sklical nadaljevanje seje.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je vložila predlog za preložitev razprave in odločanja o predlagani zahtevi za ustanovitev preiskovalne komisije. Ta predlog je bil na to z 18 glasovi za in 15 proti sprejet.

Levica: Najbolje bi bilo, da se DS preprosto ukine

Na dogajanje v državnem svetu so se odzvali tudi v koalicijski Levici. Matej T. Vatovec je dogajanje označil za "komedijo zmešnjav". "Nepoznavanje lastnih pravilnikov je bilo očitno vsakomur. Na vmesnem glasovanju dva predlagatelja nista vedela, o čem glasujeta, in zdaj trdita, da sta glasovala pomotoma. Svetniki zahtevajo ogled videoposnetka seje in glasovanja, da ugotovijo, kaj so sploh naredili. Nehote so zlomili govorniški pult, ki je bil nato začasno polepljen z lepilnim trakom. Sledila je ena prekinitev, nato druga. Mandatno-volilna komisija je morala vmes opraviti razpravo o dogodkih. Ob predstavitvi odločitve je znova poletel polepljeni govorniški pult. Nato je bilo sklenjeno, da se sestavi magnetogram seje, da bi ugotovili, kaj se je sploh na seji zgodilo. Do končnega glasovanja se jim ni uspelo prebiti. Zaradi vseh peripetij so sejo prekinili, nadaljevanje sledi."

Vse skupaj je označil za "povsem neresno". Kritiziral je tudi delovanje državnega sveta v splošnem. "Sprašujem se, kaj točno takšen Državni svet prispeva k slovenski demokraciji, razen tega, da občasno vloži veto na pozitivne zakone, recimo takšne, ki so namenjeni varovanju okolja ali delavskih pravic. Zaradi naštetega ponavljam stališče, da bi bilo najbolje, da se Državni svet preprosto ukine."