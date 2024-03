Nadaljevanje sojenja Gašpariču, pričala še zdravnik in policist

Povedal je, da je bilo njeno življenje ogroženo zaradi krvavitev in podhladitve, ki je bila posledica šoka. Med drugim so našteli več kot 20 ran na glavi, tudi takšnih, ki so segale do kosti, kar nekaj zlomov, ureznin ter odrezan palec na levi roki.

Policistu Pučku je dogodek ostal v zelo neprijetnem spominu, sodišču pa je danes opisal okoliščine in kako se je pravzaprav znašel na kraju dogodka. S kolegom sta namreč zapuščala policijsko postajo in v parku slišala glasnejšo mladino. Odločila sta se, da se bosta zapeljala skozenj, mladina se je že razkropila, sta pa opazila mahanje mlajšega para.

Ob povpraševanju obrambe glede količine izgubljene krvi in ali je ta bila predvsem posledica operacij, je odvrnil, da pri razmeroma preprostih operativnih posegih ni izgubila veliko krvi, da pa so ji jo morali dodajati že ob prihodu v mariborsko bolnišnico.

Ko so oškodovanko prevzeli reševalci, sta s kolegom do prihoda druge policijske patrulje preiskala območje in med drugim našla žensko torbico ter nahrbtnik, šope las in kapljice krvi. Pozneje se je mimo na kolesu pripeljal mlajši moški, ki ga je zanimalo, kaj se je zgodilo. Pučko je dejal, da ga je odpravil z besedami, da nič takega.

Pozneje pa je mladeniča opazil, da se je počasi peljal s kolesom v bližini mesta zločina in je pomislil, da bi lahko bil prav on osumljeni. Ko je od njega zahteval osebni dokument, je opazil, da ima poškodbe na roki in umazana oblačila, zato ga je prijel in ga odpeljal k dežurni patrulji ter jim predlagal, da ga pridržijo. Tako kot že v preiskavi je tudi danes večkrat zagotovil, da mu sam ni odvzel prostosti.

Sojenje se bo z zaslišanjem novih prič nadaljevalo že v sredo.