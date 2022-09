Nadaljevanje sojenja Teš 6: 'Sol Intercontinental je bil edini ponudnik'

Tožilstvo Rotniku med drugim očita, da nabava omenjene merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok sploh nista bila potrebna. Obtožnica jima v zvezi s tem očita zlorabo položaja in pridobitev premoženjske koristi v skupni višini 75.000 evrov.

Glede same cene vrednosti merilnih naprav, ki so bile prvotno ocenjene na 50.000 evrov, pa je dejal, da je bila to njegova ocena vrednosti teh naprav, ki se je nanašala na leto dni merjenja. Glede tega, da so omenjenega ponudnika, podjetje Sol Intercontinental, zapisali v dokumente o naročilu za nabavo aparatur kot ekskluzivnega ponudnika, pa je pojasnil, da so to vnesli v dokumente zato, kjer je šlo za edinega ponudnika. Priča je še dodala, da je o svojem delu poročala Brešarju.

Mašek je povedal, da je Holding slovenske elektrarne kot lastnik Teša v podjetje pripeljal družbo Sol Intercontinental, ki je imela merilno tehnične aparature za natančno spremljanje delovanja in stanja generatorja bloka pet. Ob predstavitvi teh aparatur Rotnik ni bil prisoten. Te aparature so natančneje nadzirale delovanje generatorja, kjer so ob remontu leta 2007 ugotovili, da se je pojavila napaka.

Na sredini obravnavi sta Rotnik in Brešar te očitke zavrnila. Kot je dejal Rotnik, so leta 2007 med remontom na generatorju bloka pet Teša odkrili nenavadno napako, saj je prišlo do razrahljanja vezja. Zato so podpisali pogodbo s podjetjem Sol Intercontinental o vgradnji merilnikov za ugotavljanje razmer na generatorju.

Sojenje so zaradi ekonomičnosti in zato, da vsem obtoženim ne bi bilo treba hoditi na vse obravnave, razdelili na tri sklope. Trenutno tako obravnavajo posel z merilniki, nato bo od sredine oktobra na vrsti obnova Teša 5, december in januar pa bodo posvetili investiciji v šesti blok elektrarne.

V zadevi so sicer poleg Rotnika in Brešarja še lobist Peter Kotar, uslužbenci Teša Darko Weiss, Miran Leben, Jože Lenart in Bojan Dermol, Frank Lehmann in Josef Reisel iz nekdanjega Alstoma, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar in zastopnik družbe Sol Intercontinental v likvidaciji.