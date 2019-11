Nadaljevanje sojenja v tožbi zakoncev Login zoper revijo Reporter

V Ljubljani se na Okrožnem sodišču nadaljuje sojenje v primeru zakoncev Izein Sama Loginaproti reviji Reporter. Zatrjujeta, da so pri reviji posegli v njune osebnostne pravice in zasebnost in zahtevata 105.000 evrov odškodnine.

Loginova se že vrsto let uvrščata med najbogatejše Slovence,tudi po zadnji lestvici revije Manager pa sta med njimi čisto na vrhu z 689 milijoni premoženja. Javnosti sta postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7, katerega najbolj znan produkt je bila aplikacija Talking Tom.

Pred leti sta zaustavila izdajo revije Reporter Magazin, v kateri naj bi se sprva znašel tudi članek o omenjenih zakoncih in podatki o njunem zasebnem življenju. Natančneje naj bi šlo za podatke o njunih prejšnjih imenih in priimkih ter razlogih za spremembo. Trdila sta, da nista javni osebnosti.