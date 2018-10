Nadaljevanje vojne sindikatov SŽ: zapečatili prostore in zamenjali ključavnice

Pogovarjali smo se s sindikalisti iz novoizvoljenega sindikata, ki so nam neuradno potrdili, da so v petek zvečer v prostorih sindikata v prisotnosti policije in varnostnikov zamenjali ključavnice. Prostore so tako zapečatili in onemogočajo vstop tudi staremu vodstvu sindikata pod vodstvom Alberta Pavliča, ki sicer trdi, da je edini legitimni predstavnik sindikata. Prostori bodo zapečateni, dokler se dokončno ne razreši, kdo lahko legitimno in legalno zastopa sindikat. Uradno se bodo odzvali v ponedeljek, ko bodo povedali tudi več podrobnosti o novem zapletu.

Albert Pavlič nam je potrdil, da so res imeli onemogočen dostop do prostorov in da prostore varujejo varnostniki, ter da sindikalistom, ki so poskušali vstopiti v prostore, tega niso dovolili. Njemu in še nekaterim drugim so tudi onemogočili dostop do spletnega omrežja, ki bi jim omogočal pristop k dokumentom v zvezi z delom SŽS. Prav tako je opozoril, da je poslovodstvo družbe SŽ – Potniški promet d.o.o. prepovedalo znotraj poslovne stavbe na Trgu OF 7/8 (tudi prostori sindikata SŽS op. a.) komunicirati z javnostmi in avdio-vizualno snemanje brez predhodnega soglasja vodstva, kar je po Pavličevo nov način onemogočanja dela sindikata.

Na neslavni seji SŽS, ki je potekala 17.10., je prišlo do razkola med sindikalisti in dvema vodilnima skupinama, ki vsak zase trdijo, da so legitimni predstavniki oziroma nasledniki sindikata. 22. 10. naj bi po sklepu "novega" vodstva potekala primopredaja vseh poslov, a niso dočakali primopredaje, saj so jih 'stari' enostavno izključili iz sindikata. Pred časom je eden od vodilnih v prvotnem vodstvu sindikata Franc Zupanc povedal, da legitimnost izhaja iz števila prisotnih članov sveta in da so dokumenti, ki so jih poslali vodje "novega" sindikata, ponaredki, za kar bodo sprožili kazenske ovadbe.

Albert Pavlič je tako pred kratkim tudi rekel, da se ne bodo pustili, da jih izrinejo iz sindikata na nelegalen način in da se bodo proti temu in proti takšnim taktikam, ki naj bi jih usmerjal Silvo Berdajs, borili do konca. Vsi vpleteni pa tudi upajo, da se bo zaplet glede sindikata čim prej rešil in da bodo lahko nadaljevali svoje delo.