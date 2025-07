Nadaljnje zapiranje Petrolovih servisov? 'Odločitev je povsem matematična'

"V zadnjih letih smo kljub izzivom obdržali mrežo 318 objektov v Sloveniji, nobenega od teh nismo zaprli. V zadnjih nekaj mesecih pa smo jih bili primorani zapreti šest, od teh dva stalno in štiri začasno," je po današnjem srečanju z idrijskim županom dejal Smolič.

Kot je dodal, prodajno mesto v Črnem Vrhu ostaja zaprto, saj se okoliščine, na katere so opozorili že 20. junija, niso v ničemer spremenile. "Poslovanje slovenske maloprodajne mreže je vse bolj oteženo, to pa pomeni, da bomo prišli v situacijo, ko ne bo le teh šest bencinskih servisov, temveč tudi del ostale mreže v Sloveniji, v nevarnosti. To seveda največji problem predstavlja manjšim krajem, kjer je prometa manj," je dejal.

Smolič je dejal, da so se s premierjem Robertom Golobom in ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom 1. julija dogovorili, da bodo nadaljevali pogovore v kontekstu reševanja situacije.

"Pričakujemo, da bomo v korist ne samo podjetja Petrol, ampak vseh energetskih trgovcev in tudi države, lokalnih skupnosti, kjer so manjše črpalke, sprejeli pametno odločitev, ki bo pomagala razrešiti ta gordijski vozel," je dejal. Proteste v krajih, kjer so zaprli bencinske servise, v Petrolu po njegovih besedah razumejo kot poziv odločevalcem, da najdejo sistemske rešitve.

Petrol je, kot je spomnil član uprave, lani res ustvaril 150 milijonov evrov dobička, a je ob tem izpostavil, da več kot 3000 zaposlenih dela zunaj Slovenije in tudi ti ustvarjajo dobiček. "Petrolova maloprodajna mreža v Sloveniji postaja negativna, kar pomeni, da bomo morali zaradi regulativnega okvira nadaljevati z zapiranjem objektov po Sloveniji," je dejal.