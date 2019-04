Nadaljuje se fronta z družinskimi zdravniki, v Kranju jih bo več kot 20 podalo odpovedi

Zaradi problematike preobremenjenih družinskih zdravnikov, ki v več koncih države grozijo z odpovedmi ali so prenehali sprejemati nove bolnike, se je novi minister za zdravje Aleš Šabederv petek odpravil v zdravstvene domove v Celju, Nazarjah in Kranju. Kot je povedal ob robu sobotnega kariernega kongresa študentov medicine, se je želel seznaniti s situacijo in z najbolj"ključnimi kritičnimi elementi".

Po njegovih besedah so v vseh treh zdravstvenih domovih kot najbolj ključno izpostavili sprejetje aneksa k splošnemu dogovoru za to leto. Analizirali so tudi druge težave, "nekatere so rešljive na kratek rok, nekatere pa so sistemske narave, z njimi se bo treba soočiti takoj", je poudaril minister.

"Dogovorili smo se tudi, da se v naslednjem tednu sestane delovna skupina za reševanje problematike na primarni ravni, v katero so vključeni tako zdravniki, socialni partnerji in zbornica, tako da nemudoma začnemo z delom in reševanjem problematike," je napovedal minister.

Do srečanja z zdravniki v petek sicer ni prišlo, ker Šabeder na njem ni želel predstavnikov sindikatov. Šabeder je poudaril, da nikakor niso zavrnili sodelovanja s sindikati."Tudi na samem sestanku smo prosili vodstva posameznih zdravstvenih domov, da se nam pridružijo tako zdravniki kot predstavniki socialnih partnerjev," je pojasnil. Priznal je sicer, da razburjenja sindikatov ni pričakoval in izrazil upanje, da bodo z vsemi deležniki v zdravstvenem sistemu sodelovali korektno.