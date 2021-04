Nadaljuje se izbor izvajalcev za protipoplavno ureditev Selške Sore

Sprva enoten postopek oddaje javnega naročila za izvedbo prve faze projekta Protipoplavna ureditev Selške Sore za sklopa cestnih in vodnogospodarskih ureditev je Direkcija RS za vode razdelila sredi marca, ko je Državna revizijska komisija ugodila pritožbi kranjskega Vodnogospodarskega podjetja in razveljavila del dokumentacije iz sklopa vodnogospodarskih ureditev.

Za sklop vodnogospodarskih ureditev je zato Direkcija RS za vode ustavila dotedanji postopek in 23. marca objavila novo javno naročilo. Rok za oddajo ponudb oziroma prijavo za sodelovanje poteče 21. aprila.

Naročilo obsega vodne ureditve s poglobitvijo in izravnavo padca dna struge na odsekih od Alplesovega do Dolenčevega jezu z rušitvijo obstoječega Dermotovega jezu in izgradnjo novega ter z ureditvijo obrežnih zavarovanj. Prav tako vključuje ureditev hudournikov in mostov.

Operacijo sofinancirata država in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Operacijo sofinancirata država, ki bo prispevala 15 odstotkov, in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Ker se projekt izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz prednostne osi spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj, se z njegovo izvedbo mudi, saj morajo biti dela končana do konca leta 2023.

Projekt, ki je ocenjen na 34 milijonov evrov, vključuje tudi preložitev regionalne ceste, ki sedaj poteka skozi trško jedro Železnikov, oziroma izgradnjo obvoznice.

Za ta sklop projekta, za katerega evropsko sofinanciranje ni predvideno, oddaja javnega naročila še vedno poteka po prvotnem razpisu, objavljenem konec lanskega decembra. Pred nekaj dnevi je Direkcija RS za vode, ki vodi postopek javnega naročanja, z odločitvijo o priznanju sposobnosti zaključila prvo fazo postopka, na katero pa je še možna pritožba oziroma vložitev zahtevka za revizijo.

Med sedmimi prijavljenimi je direkcija ugotovila, da pogoje za sodelovanje izpolnjujejo trije ponudniki oziroma konzorciji, saj gre v vseh treh primerih za partnerstva več podjetij. K predložitvi ponudbe bo tako pozvala konzorcij v sestavi Garnol, Trgograd in IGFC, konzorcij Gorenjska gradbena družba in Mapri Proasfalt ter konzorcij, ki ga sestavljajo Nivo Eko, Riko, Hidrotehnik in VBP Drava Ptuj.