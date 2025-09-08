Svetli način
Slovenija

Vlada in Fides nadaljujeta pogajanja o plačah

Ljubljana, 08. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 49 minutami

STA , L.M.
Vladna pogajalska skupina in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides sta se danes po več mesecih znova srečala na pogajanjih. Glavni izziv po navedbah Fidesa ostaja mandat vladne pogajalske skupine. Dokler ta ne bo imela pooblastil za sprejem vsebinskih odločitev, bo težko doseči preboj.

Kot so pojasnili v Fidesu, pogovori na pogajanjih sicer potekajo konstruktivno in so že prinesli nekatere pozitivne rezultate. Med drugimi so izpostavili odpravo krivic zdravnikom, ki so bili zaradi plačnega stropa prikrajšani za napredovanja, ter določitev karierne poti. Stališča pri ključnih točkah prenove plačnega sistema ostajajo oddaljena, a v Fidesu verjamejo, da je ob politični volji mogoče doseči dogovor v skladu s podpisanimi zavezami.

Osrednji fokus pogajanj še vedno predstavljata dva podpisana stavkovna sporazuma, katerih ključne točke še niso bile uresničene, so poudarili v Fidesu. Podpisana sporazuma določata oblikovanje ločenega, pravičnega in trajnega zdravstvenega plačnega stebra, ki bo celovito obravnaval specifike vseh poklicev v zdravstvu ter tako omogočil fleksibilnost, povečal motivacijo in začel reševati krizo s kadri, so navedli.

FOTO: Bobo

"Trenutno so v ospredju naših pogovorov vprašanja variabilnega dela plač, odprava sistemskih anomalij plačnega sistema in vsebina ter metodologija merjenja efektivne obremenjenosti zdravnikov," je predsednik stavkajočega zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh zapisal v odzivu za STA.

Fides vztraja pri uresničitvi že podpisanih stavkovnih sporazumov in vzpostavitvi posebnega zdravstvenega plačnega stebra, ki bi odpravil sistemske pomanjkljivosti in zagotovil dolgoročno stabilnost kadrov.

Izpostavili so, da vladni predlogi zaenkrat ostajajo fragmentirani in pogosto brez jasnega mandata za sistemske rešitve. Do zdaj so se po navedbah sindikata nanašali predvsem na parcialne popravke in posamične ukrepe, brez celostnega pristopa, ki bi naslovil vse dogovorjene zaveze. "Ključna razlika ni le v vsebini, ampak v obsegu in resnosti zavez, ki jih je ena ali druga stran pripravljena uresničiti," so zapisali.

FOTO: Bobo

V sindikatu sicer verjamejo, da bi bila prekinitev stavke v luči poglabljajoče se krize, ki jo prinaša uveljavitev novele zakona o zdravniški službi, in odsotnosti sistemskih rešitev v prenovi plačnega sistema, brez vsebinskih rešitev neodgovorna. Ocenjujejo, da stavka zato ostaja nujno orodje za zaščito pravic zdravnikov in zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe, ključen pa je resen in konstruktiven pristop vlade k izpolnitvi zavez.

Na ministrstvu za zdravje medtem vsebine pogajanj ne komentirajo.

