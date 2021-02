Nadaljujejo se virtualni informativni dnevi

Največ informacij na enem mestu bodočim dijakom zagotavlja tudi nov portal Slovenske srednje šole, zbrane informacije in povezave do spletnih strani vseh srednjih šol in dijaških domov ponuja še portal ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šole in domovi sicer koristijo različna spletna orodja, vsem izobraževalnim ustanovam pa je na voljo tudi nov portal Virtualni informativni dnevi.

Večina srednjih šol je danes svoja vrata virtualno "odprla" ob 9. uri in bodočim dijakom omogočila, da se podrobno seznanijo s programi, šolo in možnostmi nadaljnjega šolanja, pa tudi pogovorijo v živo po Zoomu.

Spletne predstavitve večine fakultet in višjih šol potekajo dopoldne, na njih pa bodo srednješolci oziroma bodoči študenti izvedeli vse, kar jih zanima o nadaljnjem šolanju. Način izvedbe, natančni termini in ustrezne povezave vseh višjih strokovnih šol so sicer na voljo na spletnih straneh Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije.

Kljub temu, da so odpadli dnevi odprtih vrat študentskih domov, so vsem, ki jih zanima bivanje v študentskih domovih, omogočili virtualen ogled domov in klepet s študenti. Na mariborski univerzi bo to danes ob 13.30, na primorski ob 9. uri.

Tudi dijaške in študentske organizacije preko spletnih kanalov, družbenih omrežij in promocijskih video vsebin mlade seznanjajo s študentskim življenjem in jim svetujejo pri odločitvah za nadaljnje šolanje.