PRENOS V ŽIVO: Helikopter bo nadangela Mihaela ponesel 'domov'

Nadangel Mihael je po dveh mesecih in opravljenih restavratorskih delih na Tartinijev trg prispel že v sobotoin nato 48 ur čakal, da so si ga ljudje ogledali od blizu.

"Ko sem videl, ko so angela sneli, kakšen odnos so imeli Pirančani, ko so prišli do njega, se ga dotikali z nekim spoštovanjem ... sem rekel: Zakaj pa ga ne bi, ko pride nazaj, sprejeli malo drugače, slovesno," je to odločitev pojasnil piranski župnik Zorko Bajc in poudaril, da je nadangel Mihael postal ne samo del piranske vedute na vrhu zvonika, ampak "tudi močan simbol, ki resnično povezuje Pirančane".