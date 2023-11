Borec Kris lepo napreduje: uspešno prestal operacijo hrbta

Štiri leta nazaj se je začela borba takrat 19-mesečnega Krisa, ki se je rodil z redko genetsko boleznijo, spinalno mišično atrofijo tipa 1. Gre za bolezen, zaradi katere telo ne proizvaja potrebne beljakovine, posledica tega pa je odmiranje mišic. Za dečka in njegovo družino je upanje predstavljalo revolucionarno zdravilo – gre za zdravilo zolgensma – ki bi lahko povsem pozdravilo njegovo bolezen. A vrtoglavih stroškov zdravljenja – 2,3 milijona evrov – družina ni mogla kriti sama. Dodatno omejitev je predstavljalo tudi dejstvo, da je moral Kris omenjeno zdravilo prejeti do dopolnjenega drugega leta starosti. Po pomoč se je zato družina obrnila na slovensko javnost. In začela se je bitka s časom, hkrati pa se je pisala neverjetna zgodba o dobrodelnosti, srčnosti in solidarnosti Slovencev. V neverjetno kratkem času so zanj zbrali skoraj štiri milijone evrov.

Danes, štiri leta pozneje, je družina z objavo na Facebooku sporočila, da Kris dobro napreduje ter da je uspešno prestal operacijo hrbta in da se bo končno rešil steznika. Ob tem so se v imenu Krisa zahvalili vsem za pomoč in poudarili, da njegovo okrevanje ne bi bilo možno brez pomoči vseh, ki so zanj zbirali denar.