Nadomestilo plače prejema šest nekdanjih ministrov in 27 poslancev

In ostali ministri generacije 14. vlade Janeza Janše ? Nadomestilo prejemajo še Andrej Šircelj , Jože Podgoršek , Boštjan Koritnik , Mark Boris Andrijanič in Marjan Dikaučič . Odzval se je še Andrijanič, ki pojasnjuje, da bo nadomestilo zaradi nove službe v tujini prejemal le še nekaj tednov.

Tudi poslanci prejemajo nadomestilo v višini 80 odstotkov zadnje plače, te se sicer gibljejo med 3700 in 5700 evri bruto. Nadomestilo jim pripada za obdobje šestih mesecev, če pa je poslanec funkcijo opravljal dva ali tri zaporedne mandate, pa lahko nadomestilo prejema devet oziroma 12 mesecev.

27 nekdanjih poslancev zdaj prejema nadomestilo, med njimi je tudi Marko Bandelli, ki so mu v času mandata očitali, da se baha s prestižnimi avtomobili. "Izhajam iz podjetniške družine, mi imamo podjetje 32 let in ne vidim nobenega problema, da si človek ne bi privoščil drugačnega avtomobila," pravi.

Sporočil je, da je nadomestilo pravica poslancev in ministrov, čaka pa na potrditev nove službe, ne ve sicer, ali bo to čez teden ali en mesec. Med prejemniki nadomestila so med drugimi denimo še Marijan Pojbič, Brane Golubović, Gregor Perič, Franc Trček in nekdanji predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Poslanci preteklega sklica, ki niso bili ponovno izvoljeni, so prejeli tudi sorazmerni del regresa za letni dopust. Na svoj račun so tako dobili dobrih 395 evrov, skupni znesek razdeljenega regresa pa znaša dobrih 23.700 evrov.