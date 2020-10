Nadomestilo plače vsem, ki bodo imeli odločbo o karanteni

Ponovno se vračajo karantenske odločbe za osebe, ki so prišle v stik z okuženim, a potrdilo bo NIJZ izdal le po zagotovitvi zdravnika, da ste res bili v tesnem stiku z okuženo osebo. Okužena oseba bo zdaj morala obvestiti vse, s katerimi je bila v stiku, ti pa bodo lahko kasneje na podlagi pridobljenega potrdila o karanteni ostali doma in za to dobili nadomestilo plače. Kako visoka bodo nadomestila in kdo jih bo kril, pa je pojasnil Janez Cigler Kralj, minister za delo.