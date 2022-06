Nadomestilo poslanske plače odobrili 37 nekdanjim poslancem, prejema ga še 27

Vlogo za nadomestilo morajo poslanci posredovati mandatno-volilni komisiji DZ najkasneje v 15 dneh po prenehanju mandata, ob tem pa priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. Do nadomestila so po zakonu o poslancih upravičeni vsi poslanci, ki jim je bil mandat potrjen vsaj šest mesecev pred zaključkom mandata DZ in ostanejo brez delovnega mesta.

Kot je razvidno s seznama upravičencev, objavljenega na spletni strani DZ, bodo naslednjega pol leta nadomestilo poslanske plače prejemali nekdanji predsednik DZ Igor Zorčič, nekdanji poslanci SDS Jure Ferjan, Lidija Ivanuša, Leon Merjasec, Janez Moškrič, poslanec NSi Andrej Černigoj, poslanec SAB Marko Bandelli, poslanca Konkretno (pred tem SMC) Monika Gregorič in Gregor Perič, poslanci LMŠ Brane Golubović, Jerca Korče, Aljaž Kovačič, Igor Peček, Nik Prebil in Andreja Zabret, poslanec SD Gregor Židan, poslanec Levice Primož Siter, poslanca SNS Dušan Šiško in Jani Ivanuša ter poslanec poslanske skupine DeSUS, ki je sicer iz stranke izstopil, Robert Polnar.

Nova vlada, nova služba

Nekaj poslancev, ki so zaprosili za nadomestilo, tega ne prejema več, saj so odšli na novo delovno mesto. Med njimi je tudi več takih, ki so zasedli različne funkcije v novi vladi pod vodstvom premierja Roberta Goloba in so tako nadomestilo prejemali do nastopa mandata 15. slovenske vlade.

Nekdanja poslanka LMŠ Tina Heferle je denimo zasedla mesto državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve, njen strankarski kolega Rudi Medved mesto državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu, poslanec SD Dejan Židan pa mesto državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je zasedel stolček obrambnega ministra. Nekdanja vodja poslancev SAB Maša Kociper pa je postala državna sekretarka za odnose z državnim zborom v kabinetu predsednika vlade.

Poslanec SD Matjaž Nemec je nadomestilo poslanske plače prejemal do potrditve izvolitve za poslanca v Evropskem parlamentu, kjer je nadomestil predsednico SD Tanjo Fajon, ki ji je ob potrditvi nove sestave DZ prenehal mandat evropske poslanke. Njegov strankarski kolega Soniboj Knežak pa je nadomestilo koristil do nastopa poslanske funkcije, v parlamentarnih klopeh je namreč nadomestil Matjaža Hana, ki je postal gospodarski minister.

Poslanec SD Željko Cigler je nadomestilo koristil le nekaj dni, do zaposlitve na novem delovnem mestu, so za STA pojasnili v stranki. Poslanka NSi Tadeja Šuštar Zalar pa je nadomestilo prejemala zgolj en dan, nato je nastopila porodniški dopust.

Na seznamu nekdanjih poslancev, ki koristijo nadomestilo plače, je sicer še vedno nekdanji poslanec LMŠ Robert Pavšič. A ta nadomestila več ne prejema, saj je od danes uradno zaposlen kot svetovalec predsednice državnega zbora, je pojasnil za STA.

Pred upokojitvijo

Nekdanji poslanci pa lahko izjemoma nadomestilo plače prejemajo tudi dlje kot pol leta. Pravica se jim lahko podaljša še za največ šest mesecev, če v tem času izpolnijo pogoje za upokojitev. Prav tako lahko nadomestilo dlje prejemajo poslanci, ki so funkcijo opravljali več mandatov zapored, in sicer tri mesece za vsak mandat, a ne več kot pol leta skupaj.

Nekdanja poslanca SDS Marko Pogačnik in Marjan Pojbič, poslanec SD Franc Trček, poslanec LMŠ Jani Möderndorfer in poslanka Levice, ki je sicer tik pred koncem mandata iz stranke izstopila, Violeta Tomić bodo nadomestilo tako prejemali do maja 2023, poslanec SAB Branislav Rajić do februarja in nekdanji nepovezani poslanec Jurij Lep do aprila prihodnje leto.