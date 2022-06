Nadomestni poslanci bodo v četrtek sedli v poslanske klopi

Poslanca Gibanja Svoboda Mateja Arčona , ki je v sredo zaprisegel kot minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, bi v parlamentarnih klopeh moral naslediti Danijel Bešič Loredan . A ker je slednji postal minister za zdravje, bo namesto njega v parlament prišel nekdanji televizijski novinar Aleksander Prosen Kralj . Med poslanci Gibanja Svoboda se iz poslanskih klopi poslavlja tudi Barbara Kolenko Helbl , ki je v novi vladi zasedla mesto generalne sekretarke vlade. V državnem zboru jo bo nasledil Tomaž Lah .

Kdo bo nadomestil poslance, ki so postali del nove ministrske ekipe?

Koordinatorja Levice Luko Mesca , ki je za zdaj prevzel vodenje ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bi morala nadomestiti Asta Vrečko . Slednja je prevzela vodenje resorja za kulturo, dosedanji strokovni sodelavec Levice Dan Juvan , ki je naslednji v vrsti, pa je zasedel mesto državnega sekretarja na ministrstvu za delo. Barve stranke bo tako v parlamentu zastopal Milan Jakopovič .

Predsednico Socialnih demokratov Tanjo Fajon , ki se je v 15. slovenski vladi zavihtela na čelo zunanjega ministrstva, bo v DZ nadomestil igralec in voditelj Jonas Žnidaršič . V SD je poleg Fajonove od izvoljenih poslancev minister postal še dosedanji dolgoletni vodja poslanske skupine Matjaž Han , ki ga bo v parlamentu zamenjal poslanec minulega sklica DZ Soniboj Knežak .

Na dnevnem redu četrtkove izredne seje bodo tudi volitve podpredsednika DZ. Predsedniku državnega zbora pri delu namreč pomagajo največ trije podpredsedniki, poslanci jih morajo izvoliti najpozneje v 30 dneh po konstituiranju DZ.

Državni zbor je dve podpredsednici že izvolil, in sicer poslanko SD Meiro Hot in poslanko Levice Natašo Sukič. Eno podpredsedniško mesto po poslovniku pripada največji opozicijski poslanski skupini, v tem sklicu DZ torej SDS, ki na to mesto predlaga nekdanjega vodjo poslanske skupine Danijela Krivca.