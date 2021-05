Nadomestni Tradicionalni slovenski zajtrk bo 11. junija.

"Ker je Tradicionalni slovenski zajtrk s kmetijskega, zdravstvenega, vzgojnega in še nekaterih drugih vidikov zelo pomemben, smo se z vsemi partnerji, ki projekt skupaj pripravljamo, odločili, da še pred koncem letošnjega šolskega leta omogočimo njegovo nadomestno izvedbo, ki bo 11. junija,"so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Lansko leto je Tradicionalni slovenski zajtrk potekal drugače kot običajno. Ker otroci v vrtcih in šolah niso bili fizično navzoči, razen nekaj izjem, tudi zajtrka kot samostojnega obroka zanje ni bilo mogoče pripraviti. Šole in vrtci so tako na ta dan del pouka na daljavo namenili dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja, so spomnili.