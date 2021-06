Otroci znova sedli k tradicionalnemu slovenskemu zajtrku

V šolah, vrtcih in zavodih za vzgojo in izobraževanje so v petek otrokom pripravili "nadomestni" Tradicionalni slovenski zajtrk. Tradicionalni zajtrk sicer obeležujemo tretji petek v novembru, a ga lani zaradi epidemioloških razmer na dan slovenske hrane ni bilo. Del dneva je bil namenjen ozaveščanju od zrnja do kruha, od čebele do medu in sadja ter od zajtrka do zdravega življenjskega sloga.

