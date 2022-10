Nadpovprečno topel oktober na obalo privabil številne kopalce

Potem ko je po dolgem in vročem poletju s hladnim in mokrim septembrom že kazalo, da je poletja konec in da je zelo zgodaj prišla jesen, je vreme spet obrnilo stvari na glavo. Izjemno topel in suh oktober, s temperaturami, ki čez dan presegajo 20 stopinj, je znova poskrbel za poletno vzdušje, še posebej ob morju, ki ima še vedno dobrih 20 stopinj. Skoki v vodo tako niso nobena eksotika, prav tako sprehodi v kratkih hlačah in kratkih rokavih, celo sončenje. In tako, bo kaže, vsaj še teden dni.