Nadpovprečno toplo vreme se bo še nadaljevalo

Po sivem in marsikje rekordno mokrem septembru se nam oktober kaže v povsem drugačni luči. Lahko rečemo, da nas je vreme v preteklem tednu s temperaturami vrnilo na začetek septembra. Na Primorskem se je sredi tedna ogrelo celo do 27 stopinj in tudi v višje ležečih alpskih dolinah je živo srebro preseglo 20 stopinj Celzija. Še nekoliko toplejši začetek oktobra smo imeli pred 11 leti. Sledila je občutna ohladitev in sedmega oktobra je nekatere nižine že pobelil sneg. Letos se kaj podobnega ne bo zgodilo. Temperature bodo sicer v tem tednu resda nekoliko padle, a kljub temu bo še vedno nadpovprečno toplo za ta čas, večjih padavin pa tudi v naslednjih desetih dneh ni na vidiku.

Za obdobja stabilnega vremena v oktobru so značilna velika temperaturna nihanja med nočjo in dnevom. Tako se kljub zelo toplemu zraku v višinah, ki se tu zadržuje tudi ponoči, v nižjih plasteh ozračja močno ohladi. Nastane temperaturna inverzija, ki jo po večjih kotlinah in dolinah spremlja megla. Na srečo je v tem delu leta sonce čez dan še dovolj močno, da razkroji jezera hladnega zraka. Ob tem se hladnejši zrak pri tleh začne mešati s toplejšim zrakom v višjih plasteh ozračja in temperatura lahko hitro naraste za več kot 15 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za prihodnje dni

V nov teden smo zakorakali z bolj oblačnim vremenom. Ponoči se je pooblačilo tudi na Primorskem, kjer je včeraj še prevladovala jasnina. Oblaki bodo vztrajali tudi čez dan. Na zahodu bo občasno lahko padlo nekaj kapelj dežja.

Kljub sivini mraza ne bo. V višje ležečih alpskih dolinah se bodo popoldanske temperature gibale okoli 15 stopinj Celzija. Po nižinah vzhodne in osrednje Slovenije bomo izmerili 16–19 stopinj Celzija. Še topleje, okoli 22 stopinj, bo na Primorskem.

Nekoliko prijaznejše vreme nam bo prinesel jutrišnji dan, ki bo na Primorskem in v visokogorju že od jutra obsijan s soncem. Drugod bo sprva veliko nizke oblačnosti, ki pa se bo do sredine dneva večinoma razkrojila. Popoldne bomo tako v večjem delu Slovenije imeli sončno in toplo vreme s temperaturami malo nad 20 stopinj Celzija.