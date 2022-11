Nadpovprečno toplo vreme se poslavlja, ponekod bo že zadišalo po zimi

Le še dobra dva tedna nas ločita do začetka meteorološke zime. Kljub temu da so temperature zdaj občutno nižje, kot so bile v začetku meseca, je za ta del leta še vedno razmeroma toplo. Pretekli dnevi so bili po nižinah za okoli dve stopinji toplejši od povprečja. V večjem delu Slovenije je bil tako včerajšnji ponedeljek že 41. zaporedni dan s temperaturo nad dolgoletnim povprečjem. Marsikje se živo srebro v letošnji jeseni sploh še ni spustilo pod ničlo.

Pred spremembo vremena še nekaj razmeroma toplih dni

Danes bo vreme krojil topel jugozahodni veter, zato se bo po oblačnem in meglenem jutru dopoldne marsikje pokazalo sonce. A že sredi dneva se bo nad naše kraje od zahoda pomikal nov pas oblakov in popoldne bodo Primorsko in Notranjsko spet zajele rahle padavine. Na severovzhodu bo popoldne še delno jasno in ob jugozahodniku tudi precej toplo z najvišjimi temperaturami okoli 15 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo na jugovzhodu in na Primorskem. V osrednji in severozahodni Sloveniji bodo termometri pokazali od 9 do 12 stopinj Celzija.

V sredo se bo dež na zahodu okrepil in popoldne razširil nad vso Slovenijo. Na Primorskem in Notranjskem bodo lahko nastale tudi posamezne nevihte. Meja sneženja bo sprva nad 2000 metri, popoldne, ko bodo padavine že slabele, pa se bo spustila na okoli 1700 metrov.